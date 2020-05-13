Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker, Berat Albayrak’tan özür diledi /13 Mayıs 2020 14:44

Sedat Peker, Berat Albayrak’tan özür diledi

Geçen hafta “Berat Albayrak beni bitirmeye çalışıyor” diyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bu haftaki videosunda ise dolduruşa getirildiğini ifade ederek Albayrak’tan özür dilemeye getirdi

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Kısa süre önce yurt dışına çıkan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya kanalıyla yayınladığı yeni videoda, geçen günlerde “Beni yok etmeye çalışıyor” dediği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan özür dilemeye getirdi. Peker, kendisinin dolduruşa getirildiğini savundu.

Peker, yayınladığı yeni videoda, şu ifadeleri kullandı: “Son iki buçuk senedir başımıza gelen her felakette, birileri tarafından, kendi dostlarımız da kullanılarak bize bunu Berat Albayrak yaptırdı diye şahsımızı devamlı kurdular. Bu süre içerisinde sayın bakan beye karşı kötü bir düşünce içinde olduk. Hiçbir şey yapmasak bile beddua ettik. Ancak gördük ki şahsımıza karşı yapılan bu kötülüklerin hiçbir tanesinden Bakan… (Videodaki bu bölüm kesilmiş) Biz bunu gördük.”


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