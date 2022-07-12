“Sedat Peker bu olayı da anlatır mı?”

BirGün gazetesi Ayça Söylemez, taş ocaklarının sebep olduğu bu katliamı önlemek için uğraşan Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çiftinin cinayetinin hâlâ aydınlatılamadığına dikkat çekerek, “Bu arada, cinayetten hemen sonra düzenlenen Finike Portakal Festivali’nin davetlisi tanıdık bir isimdi: Sedat Peker. Kendisi, festivalle ilgili videolarda, “Başkanın daveti üzerine geldik” açıklamasını yapıyor. Çiftin kızları, Emine Büyüknohutçu da soruyor haliyle “Tarımla ilgili bir festivalde Sedat Peker’in ne işi var” diye. Peker belki bunca video-tweet arasında bu konuyla ilgili de bilgi verir. Çünkü yargının, cinayeti aydınlatmak gibi bir çabasının olmadığı ortada.” değerlendirmesini yaptı.





Söylemez yazısında, “Kapanan diğer bir dosya, azmettiricilerle ilgili yürütülen soruşturmaydı. Bunca delile rağmen savcılık takipsizlik kararı verdi, karar üst mahkemece onandı. Ailenin avukatı Tuncay Koç’un, 'Mektubunda isim bile belirtmiş' dediği Necmi Bahçeci araştırılmadı. Mektuptaki hiçbir şey araştırılmadı: Banka hesapları, cep telefonları dökümleri, HTS kayıtları... Hatta Fatma Yamuç’un tişörtünde, öldürülen Aysin Büyüknohutçu’nun kanının çıkması bile.” İfadesini kullandı.