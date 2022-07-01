Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker davasında flaş gelişme: Tutuklu sanık kalmadı /01 Temmuz 2022 09:36

Sedat Peker davasında flaş gelişme: Tutuklu sanık kalmadı

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in de sanıkları arasında olduğu tutuklu 7 kişi hakkında daha tahliye kararı verildi. Böylelikle 92 sanıklı davada tutuklu kalmadı, Peker hakkındaki kırmızı bülten tartışma konusu oldu.

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İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 92 sanıklı ‘organize suç örgütü’ davasının dünkü duruşmasında iki önemli karar çıktı. Mahkeme ilk olarak, Sedat Peker'in de sanıkları arasında olduğu 'örgüt' dosyası ile 6 sanıklı 'bahisçi cinayeti' (Cahit Çetin'in öldürülmesi) dosyasının birbirleriyle ilgisi olmadığı gerekçesiyle ayrılmasına karar verdi.

Mahkeme, organize suç örgütü davasında ise tutuklu olan 7 kişi için tahliye kararı verdi. Böylelikle, 26 kişinin tutuklu olduğu dosyada tutuklu isim kalmadı. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Cahit Çetin cinayeti davasının, örgüt dosyasından ayrılması Peker hakkındaki kırmızı bülten kararını da tartışma konusu yaptı. Kırmızı bülten, cinayet dosyası nedeniyle alınmıştı. Cinayet dosyası, örgüt dosyasından ayrıldığı için bu kararın da düşme olasılığı gündeme gelmiş durumda. Dinçer Gökçe'nin sorularını yanıtlayan Avukat Ayhan Sağıroğlu, örgüt dosyasına bakan mahkemeye, kırmızı bülten talebinin geri alınması için talepte bulunulabileceğini söyledi.

Sağıroğlu “Ancak bir diğer kırmızı bülten kararı Bursa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘Köfteci Yusuf’ davasında verilmiş durumda. Dolayısıyla İstanbul’daki mahkeme, başvuruyu yerinde bulup gereğini yapsa bile Bursa’daki dosya kapsamında verilmiş başka bir kırmızı bülten kararı söz konusu. Bu karar ise, yargılama sonunda mahkemenin bir örgüt varlığını tespit edememesi halinde kadük kalabilir” diye konuştu.
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