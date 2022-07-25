Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker davasında itiraza ret /25 Temmuz 2022 15:40

Sedat Peker davasında itiraza ret

Sedat Peker’in lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik davada yeni bir gelişme yaşandı. 8 sanık hakkında verilen tahliye kararına, Kasap Döner’in sahibi Emrah Sarıtaş’ın avukatı tarafından yapılan itiraz reddedildi.

SHABER3.COM

Yurt dışında bulunan ve son bir yıldır yaptığı açıklamalarla gündemi sarsan Sedat Peker’in, lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik, 14’ü tutuklu 92 sanığın yargılandığı dava sürüyor.

8 sanık hakkında tahliye kararı verilmiş, Cahit Çetin'in öldürülmesine yönelik dosya ise ayrılmıştı.

Dosyada müşteki olarak yer alan Kasap Döner'in sahibi Emrah Sarıtaş'ın avukatı tarafından davanın görüldüğü Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, davanın yedinci celse ara kararında verilmiş olan, sanıklar Fikret Aydın, Abdullah Süngü ve Eser Sarıtaş için tutukluluğun kaldırılması kararına itiraz edilmişti. Sanıkların tahliyelerine itiraz edilen dilekçede, tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edilmişti.

“USUL VE YASAYA UYGUN”

Tahliye kararına yapılan itirazı değerlendiren Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Emrah Sarıtaş'ın avukatı tarafından yapılan tahliye kararına itirazı reddetti.

Kararda, “Sanıklar hakkındaki yargılama dosyası kapsamındaki olay, aşamalardaki ifade içerikleri, itiraz dilekçesinde ileri sürülen sebepler, tahliye kararının sebepleri açısından gösterilen gerekçe ve yapılan değerlendirme ile tüm dosya kapsamı dikkate alınarak itiraza konu İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 30 Haziran 2022 tarihli kararının usul ve yasaya uygun bulunduğu görülmekle, yerinde olmayan itirazın reddine” ifadelerine yer verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sedat Peker davasında itiraza ret Sonraki Haber >>

Satranç robotu bir çocuğun parmağını kırdı

Satranç robotu bir çocuğun parmağını kırdı

Harun Tokak- Ayakların yine üşüyor mu?

Harun Tokak- Ayakların yine üşüyor mu?

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:44:40