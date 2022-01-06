Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker davasında son gelişme /06 Ocak 2022 14:18

Sedat Peker davasında son gelişme

Sedat Peker'in yargılandığı suç örgütü davasında yeni gelişmeler yaşandı. Davada, sanık savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

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Kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik haklarında dava açılan 2'si firari, 26'sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı davanın davası dördüncü gününde tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla görülmeye devam ediyor.

Cumhuriyet'in haberine göre Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya çok sayıda tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Ozan Batıgün savunmasında illegal yapı içinde olmadığını ve sabıkası olmadığını öne sürdü. Sedat Peker’in sadece mitingine gittiğini iddia eden sanık Batıgün üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Duruşma tutuklu sanıkların savunmasının alınmasıyla devam ediyor.
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