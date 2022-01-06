Sedat Peker davasında tahliye kararı

Hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Sedat Peker'in de aralarına olduğu 92 sanığın yargılandığı davada 1 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Sanık Sedat Peker'in de aralarında olduğu 4 firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamı yönünde karar alan mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.





Sedat Peker'in liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik haklarında dava açılan 17'si tutuklu 92 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması tamamlandı.





Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, sanık sayısının fazla olması nedeniyle konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da hazır bulundu.





Duruşmada savunma yapan sanıklardan Ozan Batıgün, suçlamaları reddederek duyum üzerine tutuklandığını öne sürdü. Sedat Peker'in yalnızca açılışlarına ve mitinglerine katıldığını ve fotoğraf çektirerek sohbet ettiğini anlatan Batıgün, Peker ile başka bir ilgisinin olmadığını savundu.





‘Kimse beni birini öldürmeye azmettiremez'





Adli kontrolle tahliye kararı





Görüşü sorulan duruşma savcısı, sanıkların üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, katalog suçlardan olması, kaçma ihtimallerinin bulunması ve adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması göz önünde bulundurularak 17 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.





Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 1 tutuklu sanığın "yurt dışına çıkış yasağı" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında tahliyesine, diğer 16 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.





Sanık Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu firari 4 sanık hakkındaki yakalama kararlarının devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.













Sanık Süleyman Onur Kepenekçi, Cahit Çetin'in 2017 yılında silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin hakkında açılan davada yargılandığını hatırlatarak, “Bundan önce 19 celseye çıktım. 4 yıldır tutukluyum. Olay günü kurban almaya gittik. Yahya Kemal Osmanoğlu ile denk geldik. Çekmeköy'e gittik. Böyle bir olay oldu. Önce bir tartışma oldu kafenin önünde. Yahya Kemal Osmanoğlu ile Yusuf Yağma su almaya çıktı. O sırada Emre Topaloğlu geçti arabaya. Ben arabadan inmemle silahın patlaması bir oldu. Hemen arabaya bindim ve gittik. Bir hafta sonra öldüğünü öğrendim” diye konuştu.