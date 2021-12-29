Sedat Peker davasında yeni gelişme

organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 92 kişinin yargılanması başladı. Duruşma 30 Aralık'a ertelendi.Davada 2'si firari, 26'sı tutuklu 92 sanık yargılanıyor.Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce sanık sayısının fazla olması nedeniyle konferans salonunda yapılan duruşmaya, bazı sanıklar ve avukatları katılırken, bazı tutuklu sanıklar da bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.Duruşmada, sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından savunmalarına geçildi.SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan tutuklu sanık Ercan Ekşi, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben örgütün de yağmanın da ne olduğunu cezaevinde öğrendim. Ben Sedat Peker'i bir akrabamın verdiği yemekte tanıdım. Öncesinde bilmem. Benim Sedat Peker'le hiçbir ortaklığım, para alışverişim yok. Ben 300 bin kişilik bir ailenin soyadını taşıyorum. Peker'le ticaret yapmaya ihtiyacım yok. Hiç kimseden menfaat sağlamadım. Ticari görüşmelerim yağma gibi gösterilmeye çalışılıyor. Üzerime atılan ithamların tamamı ticari hayatımda olan görüşmelerimden ibarettir. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.Sanık Ekşi, iddianamede bahsedilen 6 eylemle ilgili tüm suçlamaları da kabul etmediğini söyledi.Firari sanık Sedat Peker'in avukatı, sanık Ekşi'ye, adı geçen ya da geçmeyen herhangi bir alacak verecek olayında, kendisinin şahsi menfaat elde edecek bir ilişkiye tanıklık edip etmediğini, Sedat Peker'den emir veya talimat alıp almadığını sordu.Sanık Ekşi soruya "Sedat Peker ile dostluğumuz sadece aileseldir. Hiçbir zaman alacak verecek konusuna da dahil olduğunu görmedim. Kesinlikle kendisinden hiçbir şekilde talimat almadım ve kimseye talimat vermedim. Bana yöneltilen suçların hiçbirisinde Sedat Peker yoktur" yanıtını verdi.Tutuklu Sanık Özgür Altay da Sedat Peker'le düzenlenen bir gecede tanıştıklarını anlatarak, "Ben kendisini iş adamı, bir siyasi figür olarak gördüm. Sedat Peker ile görüştüğümüz günlerde suç işlediğine şahit olmadım. Hiçbir suça karışmadım. Sedat Peker'i suç örgütü olarak tanımadım. İsnat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.Tutuklu Sanık Sezgin Yavaş da işsiz kaldığı dönemde Sedat Peker'den iş istediğini söyleyerek, "Çalıştığım süre boyunca hiçbir suç unsuruna rastlamadım. Hayatım boyunca hiçbir silah sahibi olmadım. Hakkımda suç örgütü kurmak, yönetmek ve yağma suçlamaları mevcut. Ben bu suçları işleseydim kaçabilirdim. Çocuklarımın küçük olması nedeniyle ailemin bana ihtiyacı var. Suçlamaları kabul etmemekle birlikte tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.Tutuklu sanık Dursun Bayhan da 7 aydır suçsuz yere tutuklu olduğunu savunarak, tahliyesini istedi.Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmesi için duruşmayı yarına erteledi.