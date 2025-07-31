Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker davasının gizli tanığı göl kenarında ölü bulundu /31 Temmuz 2025 09:21

Sedat Peker davasının gizli tanığı göl kenarında ölü bulundu

İsmail Kocalar isimli şahıs suç örgütü lideri Sedat Peker davasında gizli tanık olmuştu. Antalya Manavgat'ta göl kenarında ölü bulundu. Kocalar'ın cesedinde herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenilirken cesedi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

SHABER3.COM

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolar ve özellikle eski İçişleri Bakanı Süleyman soylu hakkında ortaya attığı iddialar ile Türkiye'de gündemi sarsan suç örgütü lideri Sedat Peker'in davasında kritik bir gelişme yaşandı.

Halktv'de yer alan habere göre Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan ve hakkında 194 ülkede kırmızı bülten ile arama kararı bulunan Peker'in 'örgüt lideri' olarak yargılandığı davanın gizli tanığının cesedi bulundu.

GÖL KENARINDA ÖLÜ BULUNDU
Sedat Peker davasında gizli tanık olarak ifade veren 42 yaşındaki İsmail Kocalar, Antalya'nın Manavgat ilçesinde göl kenarındaki bir kulübede cansız olarak bulundu.

Bir süredir söz konusu kulübede yalnız yaşadığı ve siroz başta olmak üzere birçok hastalığı olduğu öğrenilen Kocalar'ın cesedi Jandarma Olay Yeri İnceleme, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SEDAT PEKER DAVASINDA GİZLİ TANIK OLMUŞTU
Kocalar, Peker davasında gizli tanık olarak ifade vermesinin ardından yayınladığı videoda, dava sürecinde verdiği ifadelerin rızası dışında gerçekleştiğini belirtmiş ve Peker'i tanımadığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kalkıp allem ettiler, kullem ettiler beni gizli tanık ettiler. Hiçbir konuya ilişkin hiçbir bilgim yok. Bir şeyler yazdılar, altına bana imza attırdılar. Neye imza attığımı bilmiyorum ki. Sedat Peker’le şahsi tanışmam yok. Resim çektirmişim.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sedat Peker davasının gizli tanığı göl kenarında... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:28:37