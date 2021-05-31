Sedat Peker’den Erkam Yıldırım hakkında yeni iddia

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker yaptığı açıklamalarla Türkiye’de gündem olmaya devam ediyor.





Peker uyuşturucu ticaretini anlatırken, “Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın uyuşturucu güzergâhı kurmak için Venezüela’ya gittiğini” iddia etmişti.





Peker’e yanıt Binali Yıldırım’dan gelmişti. Eski AKP’li başbakanı Yıldırım "Oğlum Venezüella’ya maske ve test kiti yardımı götürdü” demişti.





Sedat Peker bugün sosyal medya hesabından iddiasını sürdürdü. Peker, "Erkan Yıldırım’ın Kolombiya’dan İzmir limanına gelecek olan 5 ton kokain yakalandıktan 4-5 ay sonra oraya gitmesi kit dağıtımı için değil, yeni bir uyuşturucu rotası oluşturmak içindi” dedi.



