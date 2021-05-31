Sedat Peker’den Erkam Yıldırım hakkında yeni iddia

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker yaptığı açıklamalarla Türkiye’de gündem olmaya devam ediyor.
Peker uyuşturucu ticaretini anlatırken, “Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın uyuşturucu güzergâhı kurmak için Venezüela’ya gittiğini” iddia etmişti.
Peker’e yanıt Binali Yıldırım’dan gelmişti. Eski AKP’li başbakanı Yıldırım "Oğlum Venezüella’ya maske ve test kiti yardımı götürdü” demişti.
Sedat Peker bugün sosyal medya hesabından iddiasını sürdürdü. Peker, "Erkan Yıldırım’ın Kolombiya’dan İzmir limanına gelecek olan 5 ton kokain yakalandıktan 4-5 ay sonra oraya gitmesi kit dağıtımı için değil, yeni bir uyuşturucu rotası oluşturmak içindi” dedi.
Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi, Yıldırım’ın Venezüela’ya gittiği döneme ait gümrük kayıtlarına ulaştı.
Ziyaretin öncesini de kapsayan üç aylık dönemde Türkiye’den Venezüela’ya hiçbir maske sevkıyatı yapılmadığı ortaya çıktı.
Aynı dönemde yapılan 1500 adetlik test kiti gönderiminim de Türkiye ve Venezüela’daki iki firma arasındaki ticari faaliyet olduğu belirlendi.