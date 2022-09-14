Sedat Peker’den evindeki saldırıya ilk tepki

Sedat Peker’in Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan evinin önüne bu sabah saat 09:30’da iki araç gelmiş; bir araç uzakta beklerken, yakına gelen aracın camı açılmıştı. Eve Sedat Peker’in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişi görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etmişti.







Vücuduna 3 kurşun isabet eden evdeki görevli Yılmaz Günay, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Evde, Peker’in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, 3’er kişilik vardiyalarla çalıştıkları öğrenildi.





Halk.tv.com.tr’de yer alan habere göre, Peker’in yakın çevresi saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:





“Sedat Peker gayet iyi. Olayla ilgili tek yaptığı yorum, ‘Aptal düşmanlar maalesef insanın zekasını köreltiyor.’ Peker’in bu konularla ilgili daha önceden bilgisi vardı. Hatta Dubai’ye yollanan kişilere (suikast timi) başka isimlere pasaport çıkarıldı. Kişilerin isimleri başka fakat sahte isimlere gerçek pasaport çıkarıldı. Bu kişilerin görevi suikasti yapmak değil suikastle ilgili grupları koordine etmek. Sahte isimle çıkarılan pasaportların gerçek sahiplerinin bilgisi de Sedat Peker’de.





‘Türkiye’deki yakınlarının hepsini öldüreceğiz’ tarzında ki bu eylemlerin olacağı da Sedat Peker tarafından biliniyordu. Hatta bunu yakın arkadaşlarıyla da paylaştı. Türkiye içerisindeki bu organizasyonda yer alan isimler de kendisinde. Buradan anlıyoruz ki; hükümeti sarsan bu suç dosyalarını ifşa ederken güvenlikle ilgili de bilgi sahibi. Hesaplarını ona göre yapıyor.”