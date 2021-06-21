Sedat Peker’den Soylu’ya ‘emniyet içinde 14 kişilik ekip’ iddiası

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kendisiyle ilgili çalışma yapmak üzere farklı birimlerden getirilen 14 kişinin organize şube bünyesinde bir araya getirildiğini iddia etti.





‘BAŞLARINA DA MARDİN’DEN BİR AMİR GETİRMİŞSİN’





Twitter hesabındaki paylaşımlarında Peker, “Süslü süleyman, organize şubenin içinde çeşitli şubelerden getirip tayin edip oluşturduğun 14 kişilik ekip var ya, başlarına da Mardin’den Hakan isminde bir amir getirmişsin, benimle ilgili ne kadar çalışma yaparsa yapsınlar hiçbir şey bulamayacaklar” ifadelerini kullandı.



