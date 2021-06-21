Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker’den Soylu’ya ‘emniyet içinde 14 kişilik ekip’ iddiası /21 Haziran 2021 16:13

Sedat Peker’den Soylu’ya ‘emniyet içinde 14 kişilik ekip’ iddiası

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından emniyet içerisinde 14 kişilik bir ekip kurulduğunu ve başlarına da Mardin’den Hakan isminde bir amir getirildiğini iddia etti. Peker, bilgiyi emniyet içerisinden aldığını ima ederek, “Vatan fedailerinin, serdengeçtilerin, vatan delilerinin arasında gözle görülmeyen bağlar vardır” dedi.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kendisiyle ilgili çalışma yapmak üzere farklı birimlerden getirilen 14 kişinin organize şube bünyesinde bir araya getirildiğini iddia etti.

‘BAŞLARINA DA MARDİN’DEN BİR AMİR GETİRMİŞSİN’ 

Twitter hesabındaki paylaşımlarında Peker, “Süslü süleyman, organize şubenin içinde çeşitli şubelerden getirip tayin edip oluşturduğun 14 kişilik ekip var ya, başlarına da Mardin’den Hakan isminde bir amir getirmişsin, benimle ilgili ne kadar çalışma yaparsa yapsınlar hiçbir şey bulamayacaklar” ifadelerini kullandı.

‘VATAN DELİLERİNİN ARASINDA GÖZLE GÖRÜLMEYEN BAĞLAR VARDIR’

Peker, bu bilgiyi nasıl edindiğine dair de bilgi vererek, “Kendinden emin olmayan bir adam senin de içinde olduğun haramilere savaş açmaya cesaret edemez. Bunu da nasıl öğrendim diye merak edeceksin. Sana demiştim ya vatan fedaileri, serdengeçtiler, vatan delileri her yerdeler. Onlar birbirini tanımadan, birbirini deli gibi severler. Şunu sakın unutma, vatan fedailerinin, serdengeçtilerin, vatan delilerinin arasında gözle görülmeyen bağlar vardır” ifadelerini kullandı.
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