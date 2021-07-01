Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker’den teslim olan “tosuncuk” ile ilgili bir paylaşım daha /01 Temmuz 2021 14:31

Sedat Peker’den teslim olan “tosuncuk” ile ilgili bir paylaşım daha

Sedat Peker'den Brezilya'da teslim olan Mehmet Aydın'la ilgili bir paylaşım daha geldi. Peker Tosuncuk adıyla bilinen Aydın'ın "kimler tarafından korunduğuna kadar biliyorum" diye yazdı

SHABER3.COM

Sedat Peker bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri ülkesinden yaptığı paylaşımlarla Türkiye’de gündem olmaya devam ediyor.

Sedat Peker son paylaşımında Çiftlik Bank oyunuyla binlerce insanlı dolandıran Mehmet Aydın’la ilgili bir paylaşımda bulundu

Peker daha önceki bir paylaşımında Çiftlik Bank vurgunu yaparak yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın Belarus’ta olduğunu öne sürmüştü.
Peker söz konusu paylaşımında "Çiftlikbank'ın kurucusu olan Mehmet Aydın isimli şahıs Bolivya’da falan değil, Belarus’ta. Belarus’tan trafik kazası yapmış bir şahsı Interpol kararıyla alıp Türkiye’ye getiren yüce devletimiz, bu şahsı acaba neden getirmiyor? Kırk yaşından küçük kardeşlerim, Belarus’tan bu şahsı getirmeyen devletimizin içinde görevli olan bazı insanların bu paradan pay aldığı ortadadır. Bu şahsın yanına Belarus’a gidip onu ziyaret eden kişiler, aracı olan kişiler bellidir." İfadelerini kullanmıştı.

Mehmet Aydın dün bulunduğu ülkeden bir video yayınlayarak suçsuz olduğunu ve Türk yargısına teslim olacağını açıkladı.

Bugün ajanslara düşen son dakika haberine göre Mehmet Aydın Brezilya emniyetine teslim oldu.

Peker ise daha önceki tweet’inde Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın Belarus’ta olduğunu öne sürmüştü. Söz konusu durumla ilgili Sedat Peker’den yeni bir açıklama geldi.

Peker son tweet’inde “Bazı kardeşlerim espri amacıyla Sedat Peker bu sefer yanlış bilgi verdi, tosuncuk Brezilya’da ortaya çıktı, Belarus’ta değilmiş demişler. Belarus’ta kimlerle görüştüğüne ve kimler tarafından korunduğuna kadar biliyorum. Bizde yanlış bilgi olmaz, ne dediysek o. Daha siz durun hepsini deli edeceğim. Doğru soru şu olmalı, cihan ekşinin süslü sülünün kasası olması, cihan ekşinin eşinden dolayı Belarus’taki ilişki ağı ve tosuncuğun Belarus’a getirilip orada koruma altına alınması… Benim açıklamalarımdan sonra ülke değiştirilmiş olabilir. Bizde bayat para olmaz, bir de yanlış bilgi olmaz. Ne dediysek o. Hepsini deli edeceğim. ” diye yazdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sedat Peker’den teslim olan “tosuncuk” ile ilgili... Sonraki Haber >>

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:00:31