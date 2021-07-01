Sedat Peker’den teslim olan “tosuncuk” ile ilgili bir paylaşım daha

Sedat Peker bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri ülkesinden yaptığı paylaşımlarla Türkiye’de gündem olmaya devam ediyor.





Sedat Peker son paylaşımında Çiftlik Bank oyunuyla binlerce insanlı dolandıran Mehmet Aydın’la ilgili bir paylaşımda bulundu





Peker daha önceki bir paylaşımında Çiftlik Bank vurgunu yaparak yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın Belarus’ta olduğunu öne sürmüştü.

Peker söz konusu paylaşımında "Çiftlikbank'ın kurucusu olan Mehmet Aydın isimli şahıs Bolivya’da falan değil, Belarus’ta. Belarus’tan trafik kazası yapmış bir şahsı Interpol kararıyla alıp Türkiye’ye getiren yüce devletimiz, bu şahsı acaba neden getirmiyor? Kırk yaşından küçük kardeşlerim, Belarus’tan bu şahsı getirmeyen devletimizin içinde görevli olan bazı insanların bu paradan pay aldığı ortadadır. Bu şahsın yanına Belarus’a gidip onu ziyaret eden kişiler, aracı olan kişiler bellidir." İfadelerini kullanmıştı.





Mehmet Aydın dün bulunduğu ülkeden bir video yayınlayarak suçsuz olduğunu ve Türk yargısına teslim olacağını açıkladı.





Bugün ajanslara düşen son dakika haberine göre Mehmet Aydın Brezilya emniyetine teslim oldu.





Peker ise daha önceki tweet’inde Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın Belarus’ta olduğunu öne sürmüştü. Söz konusu durumla ilgili Sedat Peker’den yeni bir açıklama geldi.





Peker son tweet’inde “Bazı kardeşlerim espri amacıyla Sedat Peker bu sefer yanlış bilgi verdi, tosuncuk Brezilya’da ortaya çıktı, Belarus’ta değilmiş demişler. Belarus’ta kimlerle görüştüğüne ve kimler tarafından korunduğuna kadar biliyorum. Bizde yanlış bilgi olmaz, ne dediysek o. Daha siz durun hepsini deli edeceğim. Doğru soru şu olmalı, cihan ekşinin süslü sülünün kasası olması, cihan ekşinin eşinden dolayı Belarus’taki ilişki ağı ve tosuncuğun Belarus’a getirilip orada koruma altına alınması… Benim açıklamalarımdan sonra ülke değiştirilmiş olabilir. Bizde bayat para olmaz, bir de yanlış bilgi olmaz. Ne dediysek o. Hepsini deli edeceğim. ” diye yazdı.

