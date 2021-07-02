Sedat Peker’den yeni paylaşım! Çok konuşulacak Haydar Baş detayı

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker bulunduğu ülkenin video çekmesine müsaade etmese de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.





Hemen hemen hergün twitter üzerinden paylaştığı iddialarla takipçilerinin karşısına çıkan Peker az önce yine çok konuşulacak bir tweet attı. Peker kendisine yakın olan kişilerin gözaltına alındığını daha önceki paylaşımlarında ifade ederken son olarak gözaltına alınan kişilerden birinin Haydar Baş’ın öğrencisi olduğunu öne sürdü.





Peker söz konusu tweeti’nde şunları yazdı:





“Kıymetli dostlarım, merkezi Bursa’da olan 3. Göz isminde bir YouTube kanalı var. Genel yayın yönetmeni İrfan Aydın isminde Trabzon’lu bir gazeteci kardeşimiz. Bu arkadaş 2-3 senedir benim aleyhime birçok program yaptı. Bu arkadaşa 1 sene önce silahlı saldırı yaptılar. Bazı polisler İrfan Aydın’ın kulağına Elimizde bir delil yok ama seni Sedat Peker vurdurmuş dediler. Bunun üzerine bu arkadaş benimle ilgili daha sert programlar yapmaya başladı. Çok saygı duyduğum rahmetli Haydar Baş hocanın öğrencisi olduğunu duyunca kendisiyle telefonla konuştum. O zaman birileri tarafımdan benim aleyhime yönlendirildiğini anladı. doncu süleymanla ilgili haberler yapmaya başladı ve adliyeye gidip şikayet dilekçesi verdi. Doncu süleymanın emriyle bu sabah bu gazeteci arkadaşı polisler gözaltına almışlar. Bu arkadaşa mutlaka destek olmalıyız, eğer biz şimdi ona destek olmazsak yarın sizi doncu sülümanın polisleri almaya geldiğinde size de kimse destek olmaz. Rahat olun cezaevleri ağzına kadar dolu, bütün halkı tutuklayıp cezaevine koyamazlar. Bence şu an karar verme zamanı. Bu arkadaşa toplu olarak destek olmazsak kazanmış olduğunuz psikolojik üstünlüğü yarın kaybedebilirsiniz. Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden de cezaevinden de korkmazlar!”. Rahat olun ona destek oldunuz diye sizi tutuklayamazlar.”







