Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker’den yeni paylaşım! Çok konuşulacak Haydar Baş detayı /02 Temmuz 2021 13:36

Sedat Peker’den yeni paylaşım! Çok konuşulacak Haydar Baş detayı

Sedat Peker son twitter paylaşımında kendisiyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle Haydar Baş’ın öğrencisi olan bir gazetecinin gözaltına alındığını öne sürdü.

SHABER3.COM

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker bulunduğu ülkenin video çekmesine müsaade etmese de  sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

Hemen hemen hergün twitter üzerinden paylaştığı iddialarla takipçilerinin karşısına çıkan Peker az önce yine çok konuşulacak bir tweet attı. Peker kendisine yakın olan kişilerin gözaltına alındığını daha önceki paylaşımlarında ifade ederken son olarak gözaltına alınan kişilerden birinin Haydar Baş’ın öğrencisi olduğunu öne sürdü.

Peker söz konusu tweeti’nde şunları yazdı:

“Kıymetli dostlarım, merkezi Bursa’da olan 3. Göz isminde bir YouTube kanalı var. Genel yayın yönetmeni İrfan Aydın isminde Trabzon’lu bir gazeteci kardeşimiz. Bu arkadaş 2-3 senedir benim aleyhime birçok program yaptı. Bu arkadaşa 1 sene önce silahlı saldırı yaptılar. Bazı polisler İrfan Aydın’ın kulağına Elimizde bir delil yok ama seni Sedat Peker vurdurmuş dediler. Bunun üzerine bu arkadaş benimle ilgili daha sert programlar yapmaya başladı. Çok saygı duyduğum rahmetli Haydar Baş hocanın öğrencisi olduğunu duyunca kendisiyle telefonla konuştum. O zaman birileri tarafımdan benim aleyhime yönlendirildiğini anladı. doncu süleymanla ilgili haberler yapmaya başladı ve adliyeye gidip şikayet dilekçesi verdi. Doncu süleymanın emriyle bu sabah bu gazeteci arkadaşı polisler gözaltına almışlar. Bu arkadaşa mutlaka destek olmalıyız, eğer biz şimdi ona destek olmazsak yarın sizi doncu sülümanın polisleri almaya geldiğinde size de kimse destek olmaz. Rahat olun cezaevleri ağzına kadar dolu, bütün halkı tutuklayıp cezaevine koyamazlar. Bence şu an karar verme zamanı. Bu arkadaşa toplu olarak destek olmazsak kazanmış olduğunuz psikolojik üstünlüğü yarın kaybedebilirsiniz. Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden de cezaevinden de korkmazlar!”. Rahat olun ona destek oldunuz diye sizi tutuklayamazlar.”


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sedat Peker’den yeni paylaşım! Çok konuşulacak Haydar... Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:34:57