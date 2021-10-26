Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker, Diyanet'e çattı! 'Kaset arşivine bakacağım, kesin sizin de kasetiniz vardır' /26 Ekim 2021 08:58

Sedat Peker, Diyanet'e çattı! 'Kaset arşivine bakacağım, kesin sizin de kasetiniz vardır'

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 'baldız fetvası' ile gündeme gelen Diyanet'e çattı.

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Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan “Fetvalar” kitabında, “Baldızıyla zina eden kişinin hanımı boş olur mu” sorusuna “Zina büyük günahlardan olmakla beraber eşlerden birinin zina etmesi, nikâhlarına zarar vermez” yanıtı verilmesi geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'baldız fetvası' olarak basına yansıyan haberlere ilişkin geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış, açıklamada, birtakım medya mecralarında, 2015 yılında basılan bir kitapta geçen ifadelerin bağlamından koparılarak ve çarpıtılarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili insaftan, vicdandan, gerçeklikten yoksun paylaşımlar yapıldığı belirtilmişti. 

SEDAT PEKER, DİYANET'E ÇATTI
Baldız fetvasına ilişkin organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Peker, şu ifadeleri kullandı: ''Lan Baldız Baldan Tatlıdır şarkısını söyleyerek büyüyenler,baldızla seks yaparsan nikahın bozulmaz diyenler; Allah sizin belanızı versin lan.Diyanetin böyle olduğu ülkede bunca sapıklık yaşanmasına kader diyemeyiz herhalde.Kaset arşivine bakacağım,kesin sizin de kasediniz vardır.''
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