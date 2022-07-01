Sedat Peker dosyayı açacağını açıkladı

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmayı sürdüren Sedat Peker'den bu kez de Demirören Grubu'na yönelik yeni iddialar geldi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Peker, 'Deli Çavuş' isimli hesaptan bir dizi paylaşımda bulundu. Yayınladığı videolarda Demirören Grubu'nun ve Yıldırım Demirören'e yönelik iddialar öne süren Peker, bir kez daha Demirören'i hedef aldı. Peker, 'Deli Çavuş' isimli hesaptan bir dizi paylaşımda bulundu. Yayınladığı videolarda Demirören Grubu'nun ve Yıldırım Demirören'e yönelik iddialar öne süren Peker, bir kez daha Demirören'i hedef aldı.

Sedat Peker, konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaparak "Uğur Ağabey, lütfen kendini üzme" dedi. Ardından da, "Yarın size Demirören dosyasını açacağım" ifadelerini kullandı.Peker paylaşımının devamında, "Kıymetli büyüğüm Uğur Dündar abi, beni yani suçluyu övmek için sizi mahkemeye çağırdıklarında, lütfen şunu söyleyin; Sedat Peker hakkında bir tanesi Bursa'da, bir tanesi de İstanbul'da 2 tane dava var. Ancak her 2 dosyada da bir tane tutuklu sanık yok. Hem teknik olarak hem de kanunen övdüğümü iddia ettiğiniz kişi yani Sedat Peker, nasıl suçlu olabilir?" dedi.Peker, Demirören dosyasını açacağını söyleyerek Demirören ailesini "Milangaz'ı sahibini kandırarak ele geçirmek, OYAK'ı soymak, Rumların ve Yahudilerin mallarına çökmekle" suçladı.