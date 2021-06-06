Sedat Peker: El altından Almanya'daki derneklere para gönderdim

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, son videosunda bir siyasetçiye 10 bin dolar verdiği yönündeki iddialara ilişkin de açıklamalarda bulundu. “Bana 10 bin doları nasıl yakıştırdınız!” diyerek sitem eden Peker, “Benim her ay 10 bin dolar yolladığım bir milletvekili yok ama daha çok yolladıklarım var. Ya ben aç kalırım açıkta kalırım yine herkesten çok para veririm. Ben kimseye böyle bir para yollamadım ama daha çok yolladım.” dedi.





Ardından, “Metin Külünk’ten konuşacağız.” Diyen Peker’in açıklamalarına göre Metin Külünk, videoların yayınlanmaya başlamasının ardından kendisiyle temasa geçmiş. Peker’in açıklamaları şöyle: “Şimdi Metin Külünk’ten konuşacağız, Metin ağabeyden. Metin abi beni telefondan aradı, Biden beni Erdoğan’a karşı… Ya dedim abi ne diyorsun sen, Biden işi gücü bırakmış Sedat Peker’i mi bekliyor, hepten delirdik, vallahi delirdiler. Beni sakinleştirdi, konuştu konuştu. Sonra benim yanımdan ayrıldı.





AKP’NİN SEÇİM KAHVELERİ PEKER’İNMİŞ





“Bana pislik mafya diyorlar ya, Ak Parti’nin seçim zamanı dağıttığı kahveler var ya, seçim zamanı. Hepiniz içtiniz, Tarihi Beyoğlu Kurukahvecisi, benimdi o, hani ben pislik mafyaydım. Ulan onlarca milyon liralık kahveyi benden siz alıp dağıtmadınız mı her yerde. Lan bir lira mı verdiniz, verdiyseniz hani fatura. Lan size yazıklar olsun.”









SEÇİM ZAMANI ARABASINA PARA BIRAKIRDIM





“Metin ağabeyle, Ömer Külünk diye bir yakını var mesela, nasıl ilişkimiz onu anlatayım. Tefeciler benim yeğenimin yerini almış, o zamanın parası bugünün 1,5 milyon lirası, tefecilerle bir konuşsan şey yapsa. Ya dedim Metin ağabey, ben ismimi unutturmaya çalışıyorum, o onu arayacak, o onu arayacak sanki ben tahsilat yapıyormuşum gibi. Dedim ağabey kaç para ben vereyim. O konuda ismi geçen bir iki işadamı arkadaş var, biz ödeyelim dedik. İş para ödemeye gelince bir tek ben ödedim, tapuyu aldık verdik. Biz para verdik mi böyle veririz.”





ALMANYA’DAKİ DERNEKLERE EL ALTINDAN PARA GÖNDERİRDİM





“Almanya’daki o dernekler var ya, onlara rica ederdi para yollar mısın diye, el altından onlara para yollardım. Ama öyle her ay giden 10 bin yok, seçim zamanı geldiğinde arabasına para bırakırdım. Ya şimdi ben böyle deyince bizim diğer milletvekili tanıdıklar, lan bizi de, lan oğlum biz kimseyi söylemeyiz. Ama Biden miden gel film yap, sonra beni karalama kampanyasına abilik yap. İstesem gömmek için evet verdim derdim ama 10 bin değil çok daha fazlasını verdim.”