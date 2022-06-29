'Sedat Peker, Erdoğan’la bizim anlayamadığımız bir dille iletişim sağlıyor'

‘BİR ANLAMDA ERDOĞAN’I TEHDİT EDİYOR’





‘GÖRÜLMEYEN İLETİŞİMİ SEÇİM ZAMANI DAHA DA HIZLANDIRACAK’







TELE1’de Tuba Emlek’in sunduğu ‘Mercek’ programına konuk olan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve 22. Dönem AKP Balıkesir eski Milletvekili Turhan Çömez, paylaşımlarıyla yeniden gündemde olan suç örgütü lideri Sedat Peker’le ilgili açıklamalarda bulundu.Peker’in Erdoğan’la “Erdoğan nezdinde karşılığı bulunan isimleri hedef alarak iletişim kurmaya çalıştığını” belirten Çömez, son dönemdeki iddialarına ilişkin ise ” ‘Söylediği doğru’ anlayışını yeniden pekiştirmek istiyor ki seçim zamanı ortaya koyduğu bilgi ve belgelerle daha büyük bir kamuoyu oluştursun” dedi.Çömez, şunları söyledi: “Sedat Peker çok ince, zekice bir yol izliyor. Sedat Peker’in verdiği isimlerin toplum nezdinden çok fazla bir karşılığı yok fakat Erdoğan nezdinde bu isimler çok önemli ve anlamlı isimler. Sedat Peker özellikle konuşmalarının arasına bu isimleri zikrederek Erdoğan’la bizim anlayamadığımız, yorumlayamadığımız bir dille iletişim sağlıyor. Ve bana göre bir anlamda Erdoğan’ı tehdit ediyor. Benim birinci okumam bu yönde.İkinci okumam ise Sedat Peker’in elinde bizim tahminimizin ötesinde son derece ciddi bilgiler, belgeler var. Bunların nasıl ulaştırıldığı konusunda hiçbir bilgim yok ama muhtemelen devletin değişik kademelerinden kendisine intikal etirilmiş. Yoksa bir kişinin bu kadar derin ve kapsamlı bilgiye sahip olması mümkün değil. Sedat Peker muhtemelen Erdoğan’la kurduğu bu görülmeyen iletişimi seçim döneminde daha da hızlandıracak ve şu anda bunun hazırlıklarını yapıyor. Şu anda ortaya koymuş olduğu iddialarla ‘söylediği doğru’ anlayışını pekiştirmek istiyor ki seçim zamanı ortaya koyduğu bilgi ve belgelerle daha büyük bir kamuoyu oluştursun. Bir hekim olarak son derece kararlı görüyorum. Elinde avucunda ne varsa tüm bunları seçim atmosferinde kullanacak. Keşke bu süreç devlet tarafından idare edilseydi… Keşke yargı ve demokrasinin tüm kurumları çalışarak bu rezilliklerin, yolsuzlukların, uyuşturucunun, mala çökmenin takibati yapılsaydı…”