Sedat Peker gündeme getirmişti: 'Büyük bir gizemi çözdük!'

Suç örgütü kurduğu gerekçesiyle Türkiye'de hüküm giyen Sedat Peker'in gündeme getirdiği Yalıkavak Marina'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Gazeteci Seher Yaşayacak, Marina'nın Malta'da Yalıkavak Holding LTD Şirketi'nde olduğunu belirterek "Bu adres Panama Papers’tan Paradise Papers’a karşımıza çıkıyor. Nasıl mı? Şeytanın avukatlığıyla" dedi.



Yaşayacak, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:



"Yalıkavak Holding Limited şirketi 171, Old Bakery Street, Valetta, 1455, Malta’da. Ganado Advocates ve yüzlerce şirketle beraber aynı adreste. Panama Papers ve Paradise Papers’ta bile birçok şirketin adresi ve telefonu Ganado ile aynı. Tabii Yalıkavak Marina’nın da.



Hikaye öyle karışık ki önce Ganado Avukatlık Bürosu’nu tanıyalım istiyorum. Bu sayede diğer tüm bilgiler çok net anlaşılacak. Panama ve Paradise Papers’da yüzlerce adres bu ofise çıkıyor.



Ganado Avukatlık bürosu, 1900’lerde kurulmuş Malta’nın en köklü hukuk bürosu. Dünya çapında müvekkillerinin offshore hesaplarına kadar yönettiğini çok net söyleyebiliriz.



Ganado Avukatlık, 'Özellikle kurumsal, finansal hizmetlere odaklanan lider bir ticari hukuk firmasıdır. Denizcilik ve havacılık sektörleri, ağırlıklı olarak Malta üzerinden iş yapan uluslararası müşterilere hizmet vermektedir' olarak kendini tanıtıyor.



Hadi devam edelim Ganado’ya başkaca ne hizmetler sunuyor müvekkillerine, 'Firma ayrıca vergi, emeklilik, fikri mülkiyet, istihdam ve dava gibi diğer alanları da teşvik etmektedir' diyor.



Malta’nın dar sokağında küçücük han gibi bir yerde dünyanın filmi dönüyor aslında. Tıpkı Yalıkavak Marina gibi. Ganado, aslında Türkiye’ye yabancı değil. İstanbul’da Atlantis Tankers Group ve Armona Denizcilik, Ganado Services Limited şirketine ait. Adresi kontrol edin lütfen.



Büyük bir gizemi çözdük. Artık çorap söküğü gibi sizi daha da şaşırtacak bilgileri yazacağım. Bir küçük mola veriyorum. Devam edeceğim. Yılın bombasını patlattık. Hak ediyorum molayı."