Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker gündeme getirmişti: Golf Sahasına villa için onay çıktı /26 Ekim 2022 10:17

Sedat Peker gündeme getirmişti: Golf Sahasına villa için onay çıktı

Demirören Grubu’nun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na geçen Kemer Country’nin golf sahalarına Emlak Konut GYO’nun inşa edeceği proje için başlatılan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinde karar çıktı. Golf sahalarına yapılacak 91 adet villa 33 konut bloğunda yer alacak 650 bağımsız bölümden oluşan "Emlak Konut Göktürk Toplu Konut" projesi için "ÇED gerekli değildir" kararı verildi.

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İstanbul Eyüpsultan Göktürk'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın geçtiğimiz nisan ayında başlattığı Kemer Country'nin golf sahalarını imar açan planlama sürecinde, Emlak Konut GYO, 6 Ekim 2022 günü Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusunda bulunmuştu.

Emlak Konut'un İstanbul Valiliği'ne sunduğu “Emlak Konut Göktürk Toplu Konut” projesi için İstanbul Valiliği 25 Ekim tarihi itibariyle  “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir”  kararı verdi. Tüm itirazlara ve süren davalara rağmen golf sahalarına yapılacak inşaata onay çıktı.

ÖZYAZICI İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Emlak Konut GYO, proje ile ilgili KAP'a da geçtiğimiz günlerde bildirimde bulundu.  Emlak Konut, ihale ettiği “Eyüpsultan Göktürk 1. Etap Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” için Özyazıcı İnşaat ile 19 Ekim 2022 tarihinde 1 milyar 550 milyon TL'lik sözleşme imzaladığını duyurdu. Eyüpsultan Göktürk 2. Etap Konut İnşaatı için de 24 Ekim'de de Cevahir Yapı Sanayi ile 2 milyar 295 milyon TL'lik sözleşme imzalandığını açıkladı.

91 VİLLA, 11 ÖZEL HAVUZ

“Emlak Konut Göktürk Toplu Konut” adı verilen proje kapsamında 224 bin 381 metrekarelik alanda konut ve villa olmak üzere 650 adet bağımsız bölüm inşa edilecek.  Alanda 91 adet villa, 33 adet konut bloğu yer alacak. Konut bloklarında 559 adet bağımsız birim olacak. Yani toplam 124 adet blokta 650 adet bağımsız bölüm inşa edilecek.


Proje toplam 143 bin 586 metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip. Kat yüksekliği en az 3, en yüksek çatı ve bodrumlarla birlikte 8 kat olacak. 1046/1 parsel içerisinde yer alacak 11 adet blok için villalara özel her biri 28 metrekarelik havuzlar planlandı. Proje tamamlandığında alanda 2 bin 400 kişilik nüfusun yaşaması öngörülüyor.

PROJENİN BEDELİ 1.9 MİLYAR TL

Projenin bedeli de toplam 1 milyar 978 milyon 814 bin 888 TL olarak hesaplandı. Parsellerin mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.'ye ait. Projenin iskân aşamasına en erken 2025 yılının son çeyreğinde geçilmesi hedefleniyor.
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