Sedat Peker gündeme getirmişti! İşte Paramount Otel'in yeni işletmecisi

Gazeteci Seher Sultan, Paramount Otel ile ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Otelin 2 Mart tarihinde el değiştirdiğini belirten Sultan, Be Premium Oteli işleten Free Petrol Ürünleri’nin Paramount Otel işletmesini aldığını açıkladı.





Seher Sultan Paramount Otel ile ilgili detayları şöyle açıkladı:





"Yeni Şafak Gazetesi’ni bünyesinde bulunduran Albayrak Yayın Holding AŞ’nin hissedarı Kazım Albayrak. 7 Eylül 2020’de Gaziosmanpaşa’da Platform Turizm’e ait adreste Free Petrol Ürünleri LTD. ŞTİ’yi kuruyor. 2 Mart 2021’de Bodrum Şube’de Paramount Otel’in adresine şube açıyor. Free Petrol Ürünleri, Orman Bakanlığı’na oteli işletmek için izin başvurusunda bulunuyor. Hadi gelin en başa saralım. Biz Paramount Oteli en son Şaban Kayıkçı’nın şirketi Duja Be Premium olarak biliyorduk. Şaban Kayıkçı bir açıklama yaparak, Oteli 1 Şubat 2021’de kira sözleşmesinin artık kendilerinde olmadığını belirtti. ‘Resmî belgelere bakarak yeni şirketi bulabilirsiniz’ dedi. Bende uzun uğraşlar sonucu Free Petrol Ürünleri şirketine ve Bakanlık’tan onay için başvuru iznine kadar ulaştım."





"KİRACININ KİRACISI

Otel işletmek için bakanlığın son mercii olduğunu belirten Seher Sultan, açıklamalarına şöyle devam etti:





"Kazım Albayrak’ın şirketi Free Petrol Ürünleri, Gaziosmanpaşa adresinde. Şirketin 485 bin TL’lik hisse payı Kazım Albayrak’a, 15 bin TL’lik hisse payı ise Osman Tellioğlu’na ait. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 24 Mart 2021’de bir inceleme raporu hazırlayarak Bakanlık’a onaya gönderiyor. Orman Bölge Müdürlüğü, Unico Sigorta şirketinin 1 Mart 2021 itibariyle yeni kiracısının Free Petrol Ürünleri olduğunu belirterek izin başvurusunda bulunduğunu Bakanlık’a rapor olarak bildiriyor."