Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker gündeme getirmişti! İşte Paramount Otel'in yeni işletmecisi /04 Temmuz 2021 11:37

Sedat Peker gündeme getirmişti! İşte Paramount Otel'in yeni işletmecisi

Sedat Peker'in SBK'nın siyasetçileri ve gazetecileri ağırladığını açıkladığı Paramount Otel'in işletmecisinin 2 Mart'ta el değiştirdiği ortaya çıktı. İşte Paramount Otel'in yeni işletmecisi...

SHABER3.COM

Gazeteci Seher Sultan, Paramount Otel ile ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Otelin 2 Mart tarihinde el değiştirdiğini belirten Sultan, Be Premium Oteli işleten Free Petrol Ürünleri’nin Paramount Otel işletmesini aldığını açıkladı.

Seher Sultan Paramount Otel ile ilgili detayları şöyle açıkladı:

"Yeni Şafak Gazetesi’ni bünyesinde bulunduran Albayrak Yayın Holding AŞ’nin hissedarı Kazım Albayrak. 7 Eylül 2020’de Gaziosmanpaşa’da Platform Turizm’e ait adreste Free Petrol Ürünleri LTD. ŞTİ’yi kuruyor. 2 Mart 2021’de Bodrum Şube’de Paramount Otel’in adresine şube açıyor. Free Petrol Ürünleri, Orman Bakanlığı’na oteli işletmek için izin başvurusunda bulunuyor. Hadi gelin en başa saralım. Biz Paramount Oteli en son Şaban Kayıkçı’nın şirketi Duja Be Premium olarak biliyorduk. Şaban Kayıkçı bir açıklama yaparak, Oteli 1 Şubat 2021’de kira sözleşmesinin artık kendilerinde olmadığını belirtti. ‘Resmî belgelere bakarak yeni şirketi bulabilirsiniz’ dedi. Bende uzun uğraşlar sonucu Free Petrol Ürünleri şirketine ve Bakanlık’tan onay için başvuru iznine kadar ulaştım."

"KİRACININ KİRACISI
Otel işletmek için bakanlığın son mercii olduğunu belirten Seher Sultan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kazım Albayrak’ın şirketi Free Petrol Ürünleri, Gaziosmanpaşa adresinde. Şirketin 485 bin TL’lik hisse payı Kazım Albayrak’a, 15 bin TL’lik hisse payı ise Osman Tellioğlu’na ait. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 24 Mart 2021’de bir inceleme raporu hazırlayarak Bakanlık’a onaya gönderiyor. Orman Bölge Müdürlüğü, Unico Sigorta şirketinin 1 Mart 2021 itibariyle yeni kiracısının Free Petrol Ürünleri olduğunu belirterek izin başvurusunda bulunduğunu Bakanlık’a rapor olarak bildiriyor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sedat Peker gündeme getirmişti! İşte Paramount Otel'in... Sonraki Haber >>

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:18:56