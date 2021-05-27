Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker hakkında flaş gelişme /27 Mayıs 2021 14:53

Sedat Peker hakkında flaş gelişme

Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Sedat Peker hakkında flaş gelişme

YouTube ve Twitter üzerinden yaptığı yayınlarla Türkiye’nin gündemini belirleyen ve hakkında “organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak” suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker için yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama emri, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle: “Sedat Peker hakkında, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Ankara 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla yakalama emri düzenlendi.”

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