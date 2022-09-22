Sedat Peker hakkında yeni yakalama kararı çıkartıldı

Sedat Peker’in İstanbul’daki evine 9 Nisan 2021 tarihinde emniyet güçleri tarafından operasyon düzenlemişti.





Yürütülen soruşturma sonrası saldırı düzenlenen evde çıkan bir adet silah ve mermiler nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandığı ortaya çıktı.





Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker hakkında, 25 Ağustos 2022 tarihinde de yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.





SORUŞTURMANIN İÇERİĞİ





Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sedat Peker’in de içerisinde bulunduğu bir kısım şahıslar hakkında “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak-yönetmek-üye olmak- yardım etmek, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet, kasten yaralama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, tehdit, 6136 Sayılı Kanununa Muhalefet, tefecilik, nüfuz ticareti” suçları ile ilgili olarak soruşturma yürütüldüğü belirtildi.





ÇEŞİTLİ SİLAHLARIN ELE GEÇİRİLDİĞİ BELİRTİLDİ





İddianamede, Sedat Peker'in Beykoz'daki evinde 9 Nisan 2021 tarihinde arama yapıldığı belirtilerek, 9 mm çaplı Parabellium tipi fişek atar, Avusturya yapısı Steyr marka M9-A1 model yarı otomatik tabanca ve 1 adet şarjör ile aynı çap ve tipte 14 adet fişek, 36 numara av fişeği patlatır, Türkiye yapısı Safirarms Marka T14, M19 görünümlü, namlusu 1-set ihtiva etmeyen yarı otomatik doldurmalı av tüfeği, 1 adet şarjör ve 10 adet fişeğinin ele geçirildiği aktarıldı.





YASAK NİTELİKLİ SİLAHLAR OLDUĞU KAYDEDİLDİ









İddianamede, İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün uzmanlık raporunda şüpheliden elde edilen inceleme konusu bulgular bölümünün 1. Maddesinde belirtilen tabanca ve fişeklerin 6136 Sayılı Yasaya göre yasak niteliğini haiz ateşli silahlardan olduğu kaydedildi. İnceleme konusu bulgular bölümünün 2 maddesinde belirtilen av tüfeği ve av fişeklerinin 6136 sayılı yasaya göre yasak olarak mütalaa edilemeyeceğini ancak ilgili tüfeğin taşınması ve bulundurulmasının 2521 sayılı yasaya göre düzenleneceğinin belirtildiği yer aldı.





Öte yandan iddianamede, suça konu eşyaların şüpheli hakkında diğer suçlardan yürütülmekte olan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda emanette kayıtlı olduğu belirtildi.





YAKALAMA EMRİ DÜZENLENDİ





İddianamede, Peker’in üzerine atılı suçun seri muhakeme kapsamında olduğu ancak yurt dışında olma sebebiyle şüpheliye ulaşılamaması halinde seri muhakeme usulünün uygulanmayacağı belirtilerek, Peker’in yurt dışında olduğunun sabit olduğu, ayrıca hakkında 25 Ağustos 2022 tarihinde yakalama emri düzenlendiği kaydedildi.





İddianamede, Peker'in Beykoz'daki evinde yapılan aramada 6136 sayılı kapsamındaki suça konu silah ve eklerini bulundurması sebebiyle kamu davasını açmayı gerektirir yeterli şüphe yoğunluğuna ulaşıldığının anlaşıldığı belirtildi.





CEZALANDIRILMASI İSTENDİ





Sedat Peker'in “Bir Adet Ateşli Silah ve Mutat Sayıdaki Mermileri Bulundurma” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, Peker hakkında mahkumiyet kararı tayin olunması halinde TCK 53. Maddesindeki belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi istendi.





Savcılık, suça konu 6136 sayılı yasa kapsamındaki tabanca ve eklerinin TCK 54. gereğince müsaderesine, ayrıca ele geçirilen ve 6136 sayılı yasaya göre yasak olmayan tüfek ve eklerinin gereği için ilgili idareye gönderilmesine, mükerrir bulunan şüpheli hakkında mahkumiyet kararı tayin olunması halinde cezasının TCK’nIn 58.maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi istedi.