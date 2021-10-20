Sedat Peker iddianamesinden Volkan Demirel'in de adı çıktı

VOLKAN DEMİREL'DEN YANIT







PEKER İDDİANAMESİ





Halk TV'de "Kayda Geçsin" adlı programda Sedat Peker iddianamesi hakkında konuşan Gazeteci Timur Soykan, iddianamede geçen Volkan Demirel ayrıntısından bahsetti.Timur Soykan, Emrah Sarıtaş'ın kuzeni ve Sedat Peker ile birlikte şirketi boşalttığı iddia edilen Eser Sarıtaş'ın ortağının Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Volkan Demirel olduğunu iddia etti.İddianamede Volkan Demirel'e bir suçlama olmadığını söyleyen Soykan, "Volkan Demirel'i defalarca kez uyarmışlar ancak kimseyi dinlememiş. Eda Sarıtaş ise Volkan Demirel'in işin içinde olduğunu iddia ediyor" açıklamasını yaptı.Konuya dair Volkan Demirel'den yanıt geldi. Demirel'in avukatı Mahir Işıkay, iddiaların asılsız olduğu belirterek şu açıklamaları yaptı:"Kamuoyunda 'Sedat Peker Davası' olarak bilinen davanın iddianamesinde Sayın Volkan Demirel'in adının geçtiği hususu ile ilgili olarak bazı kişilerin maddi gerçeğin ortaya çıkmasından ziyade sadece şahsi menfaatlerini düşünerek, adaleti yanıltmaya yönelik asılsız, yanlış, yalan ve iftiralarla dolu beyanları karşısında tarafımızca kamuoyuna açıklama yapma gereği duyulmuştur.Sayın Volkan Demirel'in başarılı futbol kariyerinin yanında yıllardır koleksiyonerlik yaptığı bu kapsamda ünlü sanatçıların eserlerini satın aldığı bilinen bir gerçektir. İnternetten yapılacak çok basit bir araştırma ile bu durum görülecektir. Sayın Volkan Demirel'e ait bu resim ve tabloların bedellerinin tamamı son kuruşuna kadar alın teri ile kazandığı para ile ödenmiş olup hepsi belgelidir.Ayrıca müvekkilim Sayın Volkan Demirel'in yaptığı yatırımlar kapsamında satın aldığı taşınmazlardan yaptığı ortaklıklara kadar tüm işlemleri hukuka ve yasalara uygun yapılmış olup her işlemi resmi makamlarca onaylanmış belgeler ile sabittir.Dava kapsamında bazı kişilerin yalan, gerçek dışı, yoruma dayalı beyanları müvekkilim Sayın Volkan Demirel'den ne kopartırız amacını taşımaktadır.Özellikle hakkında hiçbir soruşturma bulunmayan, tanık olarak bile ifadesine başvurulmayan müvekkilim Sayın Volkan Demirel hakkında bilerek asılsız ve gerçek dışı ifadeler veren bu kişiler hakkında tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı, bu kapsamda tüm bu haksız ithamlarının hesabını çok yakın zamanda yargı önünde vermesi için gerekli işlemlere başladığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in lideri olduğu çeteye dair 26'sı tutuklu 92 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.Buna göre Peker'in Cahit Çetin'in öldürülmesine ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.Peker'in, ayrıca çok sayıda suçlama sonucu (suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme, silahla yağma suçuna azmettirme, tefecilik, silahla kasten yaralama) toplam 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.İddianame Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.