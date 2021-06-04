Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker ile Doğu Perinçek arasındaki gerilim kızışıyor: Amca sen nasıl bir şeysin? /04 Haziran 2021 17:18

Sedat Peker ile Doğu Perinçek arasındaki gerilim kızışıyor: Amca sen nasıl bir şeysin?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

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rganize suç örgütü lideri Sedat Peker, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Peker, Perinçek'e "amca" diye hitap ederek şunları söyledi:

"Doğu amca (perinçek) kendisine ülkücü katili dediğim için hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Doğu amca sen sadece ülkücü katili değilsin aynı zamanda diğer sol fraksiyonlara mensup birçok solcununda katilisin (Doğu amca sen nasıl bir şeysin). Vallahi sen türünün son örneğisin."



Ardından bir paylaşım daha yapan Peker, "Doğu amca (perinçek) senin kutsal dinimiz ve peygamber efendimiz hakkındaki düşüncelerin daha önce yazdığın kitaplarda ve önsözünü yazdığın kitaplarda mevcut. İki gün önce televizyonlarda Hz. Muhammed deyip övgüler diziyordun (sen kibar fakat rüzgar gülü gibi bir insansın)." diye yazdı. 



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