Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker ile Levent Göktaş arasında fark nedir? /01 Aralık 2022 16:34

Sedat Peker ile Levent Göktaş arasında fark nedir?

Necip Hablemitoğlu suikastında azmettitici olduğu Mustafa Levent Göktaş ile ilgili Bulgaristan’ın Türkiye’ye iade etmeme kararı vermesine gazeteci İsmail Saymaz’dan çarpıcı bir yorum geldi.

İsmail Saymaz’dan çarpıcı Levent Göktaş açıklaması

Halk Tv’de Kadri Gürsel’le birlikte yaptıkları yayında konuyu ele alan Saymaz, eski Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye’den kaçışına izin verildiğine ve iade edilmesi için de gerekli çabaların gösterilmediğine işaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ne Sedat Peker’in iade edilmesi için gittiğini belirten Saymaz, şunları kaydetti: Sedat Peker’i iade ettirmek ya da Türkiye’ye getirmek için gösterilen çabanın binde biri Levent Göktaş için gösterilmiş olsaydı, Levent Göktaş değil Bulgaristan’da kalmak sınırı bile geçemezdi. İstanbul’dan Bulgaristan sınırına kadar bile gidemezdi. Gittiği gibi, şimdi Bulgaristan Türkiye’ye iade etmeme kararı aldı.”

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