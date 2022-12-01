Sedat Peker ile Levent Göktaş arasında fark nedir?

Halk Tv’de Kadri Gürsel’le birlikte yaptıkları yayında konuyu ele alan Saymaz, eski Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye’den kaçışına izin verildiğine ve iade edilmesi için de gerekli çabaların gösterilmediğine işaret etti.







İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ne Sedat Peker’in iade edilmesi için gittiğini belirten Saymaz, şunları kaydetti: Sedat Peker’i iade ettirmek ya da Türkiye’ye getirmek için gösterilen çabanın binde biri Levent Göktaş için gösterilmiş olsaydı, Levent Göktaş değil Bulgaristan’da kalmak sınırı bile geçemezdi. İstanbul’dan Bulgaristan sınırına kadar bile gidemezdi. Gittiği gibi, şimdi Bulgaristan Türkiye’ye iade etmeme kararı aldı.”



