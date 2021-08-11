Samanyolu Haber /Politika / 'Sedat Peker’in elinde AK Parti’yi korkutan bir video var' /11 Ağustos 2021 11:44

'Sedat Peker’in elinde AK Parti’yi korkutan bir video var'

Gelecek Partili Selim Temurci, organize suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker’in elinde bir video olduğunu ve bu videonun AKP’yi korkuttuğunu iddia etti.

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, organize suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker’in elinde bulunan videonun AKP’yi korkuttuğunu iddia etti.

Tele1’de katıldığı programda, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında vatandaşlara silah dağıtıldığı iddialarıyla ilgili ifadelerinden dolayı Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın şikayeti üzerine ifade veren Temurci, İstanbul’daki Gençlik Kolları ile Berat Albayrak arasındaki ilişkiye dikkat çektiği için hakkında şikayette bulunulduğunu söyledi.

Silah teslimatı meselesinin il başkanı olduğu dönemde gerçekleştiğini belirten Temurci, “Benim dönemimde böyle bir şey gerçekleştiyse benimle ilgisi vardır diye düşündüler doğal olarak ben de AK Parti’den açıklama bekledim ama gelmedi ben de bu durumdan haberdar olmadığımı söyledim. AK Parti’den açıklama gelmeyince bu mesele dönemin İstanbul İl Başkanı olduğum için benim üzerime yıkıldı. Ben bilmiyorum” dedi.

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Kayıp silahlar tartışmalarında okların üzerine çevrilmesine ilişkin de konuşan Temurci, Sedat Peker’in elinde AK Parti’yi korkutan bir video olduğunu iddia etti.

AK Parti ile herhangi bir bağı bulunmadığını belirten Temurci, “Ben o dönem AK Partinin il başkanı olduğum için bu açıklamayı yapıyorum. Bakanı ben o zamanın sorumluluğunun hissettiğim için çıkıp açıklama yapıyorum. Peki AK Parti’den ismi geçen insanlar neden çıkıp açıklama yapmıyor” dedi.
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