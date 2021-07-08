Sedat Peker’in iddiaları ile gündeme gelince tahsis iptal edildi

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek dönemini tamamlamadan 2017 yılında görevinden istifa eden eski Esenyurt Belediye Başkanı AKP’li Necmi Kadıoğlu ve Esenyurt Üniversitesi'nin sahipleri Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt'un isimleri suç örgütü yöneticisi Sedat Peker'in iddiaları ile geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme geldi.





Peker, Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt’un İçişleri Bakanı'nın gizli ortaklarını olduğunu savunmuştu. Özyurt kardeşlerin Esenyurt Üniversitesi’nin sahipleri olduğunu ve ‘karun kadar zengin’ olduklarını öne süren Peker, Esenyurt Belediyesi el değiştirene kadar ilçenin hemen hemen bütün ihalelerini Özyurt kardeşlerin aldığını iddia etmişti.





TAHSİS OY BİRLİĞİ İLE İPTAL





İddialarda adı geçen Esenyurt Üniversitesi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Esenyurt Belediyesi'nin 2011 yılında o dönemin belediye başkanı Necmi Kadıoğlu'nun kurucusu olduğu Yeşilköy 2001 Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı'na üniversite yapılması için tahsis ettiği Esenyurt Belediyesi'ne ait 25 dönümlük arsa, Esenyurt Belediyesi tarafından geri alındı.



