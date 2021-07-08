Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker’in iddiaları ile gündeme gelince tahsis iptal edildi /08 Temmuz 2021 19:11

Sedat Peker’in iddiaları ile gündeme gelince tahsis iptal edildi

Sedat Peker’in paylaşımları ile gündeme gelen Esenyurt Üniversitesi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski AKP’li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun yöneticisi olduğu ve Esenyurt Üniversitesi'nin de kurucusu olan vakfa, üniversite yapılmak üzere 2011 yılında bedelsiz verilen 25 dönümlük belediye arazisine ilişkin tahsis kararı oy birliği ile iptal edildi. Arazi tekrar Esenyurt Belediyesi’nin oldu.

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Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek dönemini tamamlamadan 2017 yılında görevinden istifa eden eski Esenyurt Belediye Başkanı AKP’li Necmi Kadıoğlu ve Esenyurt Üniversitesi'nin sahipleri Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt'un isimleri suç örgütü yöneticisi Sedat Peker'in iddiaları ile geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme geldi.

Peker, Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt’un İçişleri Bakanı'nın gizli ortaklarını olduğunu savunmuştu. Özyurt kardeşlerin Esenyurt Üniversitesi’nin sahipleri olduğunu ve ‘karun kadar zengin’ olduklarını öne süren Peker, Esenyurt Belediyesi el değiştirene kadar ilçenin hemen hemen bütün ihalelerini Özyurt kardeşlerin aldığını iddia etmişti.

TAHSİS OY BİRLİĞİ İLE İPTAL

İddialarda adı geçen Esenyurt Üniversitesi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Esenyurt Belediyesi'nin 2011 yılında o dönemin belediye başkanı Necmi Kadıoğlu'nun kurucusu olduğu Yeşilköy 2001 Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı'na üniversite yapılması için tahsis ettiği Esenyurt Belediyesi'ne ait 25 dönümlük arsa, Esenyurt Belediyesi tarafından geri alındı.

25 bin 996 metrekarelik arsa, 10 Mart 2011 tarihli meclis kararı ile Esenyurt Üniversitesi’nin kurucu vakfı olan Yeşilköy 2001 Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı'na 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmişti.

Aradan geçen 10 yıla rağmen arazi üzerinde herhangi bir çalışma yapılmadı. Esenyurt Belediye Meclisi'nin 8 Temmuz tarihli oturumunda tahsisin iptaline ilişkin teklif oy birliği ile kabul edildi.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Söz konusu tahsis iptali teklifi daha önce de meclis gündemine gelmiş ancak çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile reddedilmişti.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da 6 Şubat 2020 tarihli meclis kararının iptali istemi ile dava açmıştı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi meclis kararının iptaline karar vermişti. Karar istinafa taşınmıştı.

İstinafın ardından iptal kararı kesinleşti ve konu tekrar meclis gündemine geldi. Tartışmalı tahsis kararı iptal edilmiş oldu. Bugüne kadar çivi dahi çakılmayan arazinin Bozkurt'un ‘kampüs lise’ projesi kapmasında eğitim amaçlı kullanılmasının planlandığı öğrenildi.
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