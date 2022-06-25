Sedat Peker’in ‘Mehmet Ağar öldürttü’ dediği MİT’çi 'PALA' kimdir?

“Gelecek zamanlarda 90’lı yıllardaki faili meçhulleri de konuşacağız” diyen Peker, “Hem benim bildiklerimi, hem de rahmetli Tarık Ümit’in Göztepe’deki kaymakam Hasan’ın mekanında bana anlattıklarını da konuşacağız. Rahmetli Tarık Ümit kendisini öldürteceğini biliyordu. Onu dahi bana söylemişti ve adamı öldürttün” ifadelerini kullandı.









Mehmet Eymür, MİT Güvenlik Dairesi başına geçtiğinde, MİT raporu sonrasında görevinden uzaklaştırılan Ümit’le ilişkisini devam ettirdi. Tarık Ümit, 1994’te Korkut Eken sayesinde Mehmet Ağar’la tanıştı. Ümit’in istihbaratı sonucu yüklü miktarda eroin imalatında kullanılan asit – anhidrit ele geçirilmesi emniyette dost kazanmasının yolunu açtı.









Eski Millî İstihbarat Teşkilatı Güvenlik Daire Başkanı Mehmet Eymür, Tarık Ümit’in kaçırılması ile ilgili olarak verdiği ifadede, Ümit’i “alıp götüren kişilerden bir tanesinin Ziya Bandırmalıoğlu olduğunun tanık beyanları ile” anlaşıldığını, Bandırmalıoğlu’nun “daha sonra Veli Küçük’ün güvenlik şirketinde çalıştığını” duyduğunu, Cemalettin Ümit’in “bu olayda Veli Paşa’nın bilgisi olduğunu” o tarihte kendisine söylediğini, kendisinin de “Veli Küçük bizim dostumuzdur öyle bir bilgisi olsa bana söylerdi” dediğini, ancak “son dönemde edindiği izlenimlerden sonra Küçük’ün bazı kişilerin yanında yer almasının” kendisini “şaşırttığını” dile getirdi. Bandırmalıoğlu, Aralık 2021’de Kadıköy’de bir restoranda çıkan çatışmada öldürülmüştü.









Aralık 2011’de faili meçhul cinayetlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün İstanbul ve Sapanca’da kayıp MİT muhbiri Tarık Ümit ve öldürülen işadamı Behçet Cantürk için keşif yapan eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın, önemli bir itirafta daha bulundu. Çarkın, 2 Mart 1995’ten beri kayıp olan Tarık Ümit’i, Susurluk hükümlüsü ve eski özel timci Oğuz Yorulmaz ile birlikte Silivri’nin Beyciler mevkiinde yol kenarına gömdüklerini söyledi. Çarkın, 24 Aralık 2011 tarihinde Ümit’in gömüldüğü yeri göstermek üzere Beyciler mevkiine götürüldü.





Azeri iş insanı Mübariz Mansimov’un kendisine yönelik suçlamalarını yalanlayan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın açıklamaları sonrası Sedat Peker, danışmanı Emre Olur’un sosyal medya hesabından Mehmet Ağar’a ilişkin yeni iddialarda bulundu. Peker, 1995’te kaçırıldıktan sonra ortadan kaybolan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ajanı Tarık Ümit’i Ağar öldürttüğünü öne sürdü.Peki Tarık Ümit kimdir? İsmi Ergenekon soruşturmasında nasıl gündeme geldi? Eski özel harekatçı polis Ayhan Çarkın’ın, mezar yerinin bulunduğunu söylediği alan neden kazılmadı?Tarık Ümit 1947’de Düzce’de dünyaya geldi. Babası yaşamını yitirince küçük yaşta Almanya’daki amcası Cemalettin Ümit’in yanına gitti. 1968 yılında Türkiye’ye döndüğünde Alman eşinden Handan ve Hande isminde iki kızı vardı. Ümit, bu sıralarda yeraltı dünyasıyla tanıştı. Kendisi gibi Düzceli olan ve adı eroin kaçakçıları arasında geçen Ferda Seven ile ilişki kurdu.Seven’in önerisiyle yer altı dünyasının ünlü mafya lideri ve Alaattin Çakıcı’nın eski kayınpederi Dündar Kılıç’ın yanında çalışmaya başladı. Ancak 1975’ten itibaren MİT içerisinde görev aldı. 14 Haziran 1978’de ikinci sınıf uzman olarak teşkilattaki resmî görevine de başladı. Mehmet Eymür ve ekibi tarafından oluşturulan MİT raporunun hazırlanmasına katkıda bulunanlar arasında yer aldı.Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın ismi sık sık başta 90’lar olmak üzere birçok faili meçhul cinayet, Susurluk gibi önemli davalar ve uyuşturucu kaçakçılığıyla gündeme geliyor.Tarık Ümit, 2 Mart 1995’te İstanbul Erenköy’de özel harekatçı polisler Ziya Bandırmalıoğlu ve Ayhan Akça tarafından kaçırıldıktan sonra ortadan kayboldu. Arabası, 6 Mart 1995’te Silivri ilçesi yakınlarında Jandarma bölgesinde terk edilmiş olarak bulundu.Ergenekon soruşturması kapsamında ifade veren Tarık Ümit’in amcası Cemalettin Ümit, yeğeninin kaçırıldıktan sonra Yalova’da bir eve götürüldüğünü ve orada Sami Hoştan, Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı tarafından dört gün işkence ile sorgulandıktan sonra öldürüldüğünü, “cinayet izi bırakmamak için” cesedin “betona gömülüp” denize atıldığını söyledi.Tarık Ümit’in kızı Hande Birinci, 7 Ocak 1997’de verdiği ifadede “babasının iki polis memuru ve İbrahim Şahin tarafından Abdullah Çatlı’ya teslim edildiğini, bir daha da kendisinden haber alınamadığını, daha sonraki dönemde olayın şüphelisi polis memurları Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu isimli şahısları sorgulayan Jandarma görevlisi Seyit Ahmet Altuntaş’ın İbrahim Şahin tarafından uyarıldığını” beyan etti.Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Yalçın Tanfer’in Sinan Aygün’e gönderdiği mektupta, “İbrahim Şahin ekibi Mehmet Eymür’e yakınlığı sebebiyle Tarık Ümit’i kafalarına göre bir kararla öldürdüler. Tarık Ümit’i Sedat Bucak’ın ekibi Özel Harekatçı polisler A.Ç., O.Y. ve E. E. öldürdü. Sonra Sami Hoştan’ın Trakya tarafındaki çiftliğine gömüldü ve üzerine de beton döküldü. Onlar için artık Türkiye’de öldürülmeyecek adam yoktu” iddiaları yer aldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden yer gösterme işlemi için çıkarılarak İstanbul’a getirilen Ayhan Çarkın, Silivri’nin Beyciler Köyüne götürüldü. Çarkın, mahkemenin talep etmesi halinde Tarık Ümit’in cesedinin bulunduğu yeri gösterebileceğini belirtmişti.Üç bölgede dedektör ve köpeklerle ceset araması yapıldı. Çarkın, söz konusu bölgenin tamamen değiştiğini, evlerin, yeni yolların yapıldığını anlatırken, muhtarlar da savcıya yapılaşma hakkında bilgi verip “Bu bölgeler sürülüp ormanlık alana çevrildi, kimi yerlerde asfaltlandı” dedi. Aramalardan sonuç alınmama üzerine Çarkın, Beyciler mevkiindeki yol kenarını gösterip “Biz, arkadaşım Oğuz Yorulmaz ile birlikte Ümit’i burada bir çukura atmıştık. Üzerine de birkaç çalı attık” dedi. Çarkın’ın bahsettiği Oğuz Yorulmaz’ın adı kumarhaneler kralı Ömer Lütfi Topal cinayetine de karışmış, ayrıca Susurluk davasından dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yorulmaz, Bursa’da bir barda çıkan kavgada silahla vurularak öldürülmüştü.