Sedat Peker’in videoda bahsettiği kahve şirketinin ilginç hikayesi

Sedat Peker, yayınladığı 9. videoda AKP'nin seçim döneminde dağıttığı kahvelerin kendisine ait olduğunu öne sürdü.



AKP'nin seçim döneminde dağıttığı kahvelerin kendisine ait 'Tarihi Beyoğlu Kurukahvecisi' tarafından AKP'ye bedava veridiğini söyledi



Tarihi Beyoğlu Kurukahvecisinin geçmişi 1930'lu yıllara kadar uzanıyor. Kahve uzun yıllar faaliyet gösterdikten sonra kapanmış. 2013 yılında kahvehanenin sahiplerinin torunlarından Bilun Çolak markayı yeniden hayata geçiriyor. Çolak yeniden Türk kahvesi işine geri dönmeye karar verdi ve Tarihi Beyoğlu Kurukahvecisi firmasını kurdu.



Çolak yeni açılan firması için, "Yılların deneyimini, 2013 senesinde İstanbul’da kurduğumuz üretim tesisimizde, günümüzün modern altyapısı ile buluşturuyoruz. En yüksek kalitedeki çekirdeği ithal ediyor , tesisimizde kavurup öğüttükten sonra yurtiçi ve yurtdışı piyasalarına dağıtımını yapıyoruz." diyor.





Tarihi Beyoğlu Kurukahvecisi firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Bilun Çolak , hızla büyümekte olan markalarının başarısını dedelerinden gelen geleneksel kültürü geleceğe başarı ile taşımaya bağlıyor.





Bilun Çolak'ın yolu daha sonra Sedat Peker ile kesişiyor.







Tarihi Beyoğlu Kurukahvecisi ile ilgili son gelişme ise Sedat Peker'den geldi. Peker, markanın kendisine ait olduğunu ileri sürerek çeşitli iddialarda bulundu. 2015 yılında Peker'in Twitter hesabından, "Markamız Tarihi Beyoğlu Kurukahvecisi franchaising veriyor" şeklinde duyuru yaptığı görülüyor. İşte o duyuru:







Sedat Peker'in reklamını yaptığı tarihi Beyoğlu Kurukahvecisi ile gerçek kurukahvecinin birbiriyle ilgisi bulunmamakta. Zira Peker'in reklamını yaptığı ve "benim" dediği markada "kelime oyunu" var. Çünkü tam adı, "Tarihi Beyoğlu Kurukahvecisi Muhabbet" şeklindedir. Gerçek marka ise sadece, "Tarihi Beyoğlu Kurukahvecisi" şeklindedir.

İşte Sedat Peker tarafından tescil edilen "kelime oyunlu" marka:









