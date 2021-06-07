Sedat Peker’in sorusunun cevabı ‘Ticari sır’

rganize suç örgütü lideri Sedat Peker bu sabah yayınladığı 9’uncu videosunda şunları söylemişti: “Gazeteyi falan bastık, tabii Aydın Doğan korktu yavrum, verdi yerleri… 750 milyon dolara… Tek bir tanesi ederdi o kadar… CNN Türk, Kanal D, Hürriyet, Milliyet… (Demirören) Hepsini aldı. Ziraat Bankası verdi 750 milyon doları… Ziraat Bankası kimin? Devletin… Devlet kimin? Milletin… Bu 750 milyon doların hiçbirini ödemedi bu sahtekar… Anaparayı bırak, faizlerini bile ödemedi. Kanal D’yi, Hürriyet’i hacze giden var mı? Hem haram hem hile var.”









Peker “Ziraat’e sorun, Demirören aldığı kredinin parasını vermiş mi?” diye eklemişti.





CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, bir yıl önce tam da öyle yapmış ancak yanıt alamamış. Ziraat Bankası, ‘müşteri sırrı’ kapsamında bulunduğu için Hakverdi’nin sorusunu yanıtsız bırakmış.





Twitter hesabından bankayla yazışmalarını paylaşan CHP’li vekil, şunları ifade etti: “Yeniden soruyoruz. Demirören, aldığı krediyi geri ödemeye başladı mı? Ödemedi ise başlatılan bir haciz işlemi var mı?”







