Sedat Peker’in suçladığı hakim Esat Toklu Danıştay’a seçildi

Sedat Peker’in, kara para aklama suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz’a ait Paramount Otel’de kalan ve mahkemeden önce TOGO Kuleleri’nin sahiplerinin doğum gününe katıldığı görüntüleri ortaya çıkan Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, HSK tarafından Danıştay’a seçildi.

TOGO KULELERİNİN SAHİPLERİYLE





Ayrıca CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Esat Toklu'nun Togo Kuleleri’ni yapan firmanın patronunun mahkemesinden önce, patronun doğum günü partisine katıldığı görüntüleri paylaşmıştı.





Başarar paylaştığı videoya "Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Togo Kuleleri’ni yapan firmanın patronunun mahkemesinden önce, patronun doğum günü partisine katılıyor. Hem de patronun ofisinde! "Devletin hakimi, müteahhitin ofisine gider mi?" notunu düşmüştü.





CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer de TOGO Kuleleri ortakları ve Esat Toklu'nun bir açılışta yer aldıkları ve TOGO Kuleleri'ni yapan şirketin patronunu makamında ağırladığı fotoğrafları paylaşmıştı.













SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU





Toklu ise, Peker’İn iddiaları üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Sedat Peker hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na "iftira", "hakaret", "kişisel verileri hukuka ayrıkı olarak ele geçirmek", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" yaptığı suç duyurusunda Toklu, şunları söylemişti:





“PARAMOUNT OTEL’DE 35 BİN LİRAYA KALDIM”





"Adı geçen Paramount Otel’e 2020 yılı Eylül ayının sonlarına doğru ailemle tatil yapmak için gittim. Konaklama yaptığımız dönem pandemi dönemi olup, yaz tatil sezonunun sonudur. Otel fiyatları da o dönemde uygun olduğu için rezervasyonu çok önceden bu tarihe yapmıştım. Konaklama bedeli olan 35 bin lirayı otelin hesabına şahsi hesabımdan gönderdim. Buna dair banka dekontu ektedir. İddia edildiğinin aksine söz konusu otelde herhangi birinin misafiri olarak kalmadım."









"KORKMAZ İLE OTEL LOBİSİNDE TANIŞTIRILDIM"

Toklu dilekçesine şöyle devam etti: "Videoda adı geçen ve sosyal medyadan adına aşina olduğum Sezgin Baran Korkmaz ile bu tatilim sırasında, otel lobisinde tanıştırıldım. Ayaküstü 2-3 dakika süren bir konuşma ve tanışmamız oldu. Daha sonra kendisi bana cep telefonundan kendini tanıtan bir mesaj gönderdi. Devamında da tebrikleşme mesajı dışında kendisiyle bir diyalogum ve yüz yüze bir temasım olmamıştır. Videodaki şahsımla ilgili iddialar, tamamen gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Korkmaz’ın 2020 yılının Aralık ayında yurt dışına çıktığını ve hakkında operasyon düzenlendiğini basından öğrendim."

"PASAPORT İPTALİ"

Toklu "Sezgin Baran Korkmaz hakkında pasaport iptaline ilişkin Ankara İdare Mahkemelerinde açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. Ben 20 Temmuz 2016 yılından bu yana açılan pasaport iptallerine yönelik hiçbir davaya bakmadım. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı olarak yargılama yetkim de bulunmamaktadır" dedi.

"MİLYONLUK SIFIR ARAÇ" İDDİASI

Toklu dilekçede "Videodaki diğer bir iddia olan milyonluk sıfır araç iddiası da kamuoyunu yanıltmaya yönelik, şahsımı hedef alan bir iftiradan ibarettir. Bahse konu araç 2014 modeldir. 2018 yılında 321 bin liraya aldım. Bu araç, makama gelirken kullandığım araç değildir. Ayrıca malvarlığımız hakkında düzenli olarak HSK’ye bildirimde bulunuyoruz. Aracıma ilişkin mal beyanımı da HSK’ya sundum" dedi.



