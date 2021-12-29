Sedat Peker’in yargılandığı suç örgütü davası başladı

Kırmızı bültenle aranan Sedat Peker’in elbaşı olduğu ifade edilen suç örgütüne yönelik 26’sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.





Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 92 sanıklı dava, Anadolu Adliyesi 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geniş güvenlik önlemleri altında bugün görülüyor.





İki gün sürecek duruşma, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle konferans salonunda yapılıyor. Firari sanık Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın ve diğer sanık avukatları ile tutuklu ve tutuksuz sanıkların hazır bulunduğu duruşmada kimlik tespiti yapıldı ve savunmalara geçildi.









Davada Sedat Peker ve diğer sanıklara, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’, ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme’, ‘silahlı örgüte üye olma’, ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’, ‘var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme’, ‘tefecilik’, ‘silahla kasten yaralama’ suçlamaları yöneltiliyor.





Mahkeme heyeti, tensip zaptında, firari sanıklar Sedat Peker ile şoförü Ufuk Yapıcı hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarmıştı.





PEKER HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR





İddianamede Sedat Peker'in, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme, var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme, tefecilik, silahla kasten yaralama’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapis isteniyor.





Peker hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istenmesine yol açan olay ise Cahit Çetin'in 31 Ağustos 2017'de İstanbul Çekmeköy'de silahla vurularak öldürülmesi olarak belirtildi.





Peker, yurt dışına çıktıktan sonra YouTube hesabından yayınladığı videolarla Türkiye'de tartışmalara yol açmıştı.





Birkaç ülke değiştirdikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Peker'in oradan yaptığı paylaşımlar Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından izlenmiş ve videolardaki iddialar tartışmalara yol açmıştı.





Daha sonra Peker'in videoları sonlanmış, bunu Türkiye'nin baskısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin talep ettiği öne sürülmüştü. Peker'in YouTube videolarının sonlanmasının ardından bir süre daha devam eden Twitter paylaşımları da kasım sonunda durmuştu.





İDDİANAMEDEN AYRINTILAR





Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 241 sayfalık iddianamede, Cahit Çetin’in 13 Ağustos 2017’de öldüğü belirtiliyor.





İddianamede 30 kişi müşteki ya da mağdur sıfatıyla yer alırken hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in de aralarında bulunduğu 26’sı tutuklu 92 kişi ise ‘sanık’ sıfatıyla yer alıyor.





İddianamede örgütün legal veya illegal iş sahibi olan bir kısım işletme sahiplerini koruma adı altında haraca bağlayarak maddi menfaat temin ettiği, çek-senet tahsilatı yaptığı ve bu şekilde toplumda korkutucu güç olarak maddi menfaat elde etmeye çalıştığı anlatılıyor. Sedat Peker'in, Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.





Peker'in, 19 ayrı eylemde, birçok müştekiye karşı ‘var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme’ suçundan 250 yıldan 360 yıla, ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme’ suçundan 5 yıldan 10 yıla, 3 mağdura yönelik ‘tefecilik’ suçundan 6 yıldan 18 yıla, 2 kişiye karşı ‘silahla kasten yaralama’ suçundan da 1 yıl 8 aydan 4 yıl 2 aya kadar olmak üzere 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.





İddianamede 9 sanığın ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme’ suçundan 5’er yıldan 10’ar yıla, 46 sanığın ‘suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma’ suçundan 2 yıl 6’şar aydan 6’şar yıla, 22 sanığın ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan 2’şer yıldan 4’er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.





İddianamede, bazı sanıkların ayrıca ‘kasten öldürmeye azmettirme’, ‘var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme’, ‘tefecilik’ ve ‘silahla kasten yaralama’ suçlarından da cezalandırılması talep ediliyor.