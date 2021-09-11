Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker Kozmik Odasındakileri açıkladı. Ortalığı toz duman etti /11 Eylül 2021 19:18

Sedat Peker Kozmik Odasındakileri açıkladı. Ortalığı toz duman etti

Sedat Peker’in son paylaşımları Kozmik Odası’ndakileri dökecek yorumlarına neden oldu.

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Sedat Peker, dün Twitter hesabından sansasyonel paylaşımlarda bulundu.

Gaza gelip planı dışında paylaşımlar yaptığı söyleyen ve yaptığı açıklamaların gerektiği değeri görmediğini söyleyen Peker, “Ancak toplumumuz bu ses kayıtlarını dinlemeye, WhatsApp yazışmalarını okumaya hazır mı, bunu gerçekten bilmiyorum.” dedi.

Sedat Peker, “Ayrıca sizler Türkiye’nin en önemli davalarına mahkemeler karar veriyor diye biliyorsunuz ya, mahkeme başkanlarının sözcü milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarını dinleyince kararların kimin isteğiyle çıktığını öğreneceksiniz.” ifadelerini kullandı.

Peker, bu paylaşımları ise zamanı geldiğinde yapacağını ve “hedefine ulaşacağını” söyledi.

Sedat Peker'in ses kaydı ve WhatsApp yazışmaları paylaşacağını söylemesi ise Peker'in Kozmik Odasındakileri dökeceği şeklinde yorumlandı.

İşte Peker'in o paylaşımları:

"Tüm insanlar tatildeyken sizin gazınıza geldim,planımın dışına çıkıp o kadar önemli dosyaları paylaştım.
Hiçbiri hakettiği değeri görmedi. Mezardan babam çıksa artık onun da gazına gelmem.
Ben neyi ne zaman yayınlayacağımı biliyorum. Ancak toplumumuz bu ses kayıtlarını dinlemeye, whatsapp yazışmalarını okumaya hazır mı, bunu gerçekten bilmiyorum. İpşir Paşa Türk tarihinin deyyus-u ekberidir.
Yani en büyük pez*ngidir. Sizlere ondan daha büyük bir pez*ngi tanıtacağım. Dağ gibi bir pez*nk.
Ayrıca sizler Türkiye’nin en önemli davalarına mahkemeler karar veriyor diye biliyorsunuz ya, mahkeme başkanlarının sözcü milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarını dinleyince kararların kimin isteğiyle çıktığını öğreneceksiniz.
Şu an değil, çünkü bunları sizi eğlendirmek için paylaşmayacağım. Hedefe ulaşacağım."


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