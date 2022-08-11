Sedat Peker: Kur'an yayını yapmamla Fethullah Gülen'in ne ilgisi var

Suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medyadan yeni açıklamalar yapmaya devam ediyor. Peker, Doğu Perinçek'e cevap verirken son dönemde gündemde olan Mehmet Ali Çelebi'yi de andı.







Peker, Perinçek için "Enerjimi harcamam için tasmanı tutanlar seni benim önüme sürüyorlar ya, tasmanı tutan efendilerine söyle; benim önemli işlerim var. Diyorsunuz ya, Sedat Peker’in anlattığı her şey doğru çıktı... 2023 seçimlerinin sonucunu bekleyin. Bu dediğim de çıkacak...” ifadelerini kullandı.









Sedat Peker'in, Deli Çavuş hesabından yaptığı paylaşımlar özetle şöyle:





"Ulan çakma Doğu, şimdi ben sana ne diyeyim? Hani fetullah gülen’e selam yolladığım görüntüleri yayınlayacaktın. Yayınlayamadığın için sana bahşettiğim tüm o kelamlar ( a.., i.., d.., k.. vb. ) sen yaşadığın sürece senin ünvanların olacak. Gazetenizde yayınladığınız 'Sedat Peker’den fettullah’a ince selam' bölümünü burda yazınca, insan içine de çıkamayacaksınız diyeceğim ancak sizde öyle bir onur, gurur, şeref olmadığı için etkilenmeyeceksiniz bile.





'BUNUN GÜLEN'LE NE İLGİSİ VAR?'





Savcılık bana Öztürkler internet sitesini kurma amacımın dini cemaatlere zarar vermek amacını taşıdığı suçlamasını yöneltince, bende cevap olarak 'Öztürkler internet sitesinin kuruluş amacı dünyadaki bütün Türklerin bir çatı altında buluşturularak, tanışmalarını sağlamaktır' dedim. 3 dilde yayın yapan tek internet sitesiydi. (Türkçe, Rusça, İngilizce).





Ayrıca sahibi olduğum Öztürkler internet sitesinde 24 saat sesli olarak Kur’an-ı Kerim yayını yapılıyordu. Öztürkler sitesinde dini cemaatlere ve mütedeyyin insanlara karşı yapılmış bir tane haber varsa savcılığın bu haberleri dosyaya koyması gerekir, dedim... Ulan çakma Doğu, bunun fettullah gülen’e ince selam çakmayla ne ilgisi var? Savcılık bana tüm dini cemaatlere ve mütedeyyin insanlara zarar vermek için Öztürkler internet sitesini kurduğum suçlamasını yapıyor, ben de cevap veriyorum. Benim enerjimi harcamam için senin tasmanı tutanlar seni benim önüme sürüyorlar ya, tasmanı tutan efendilerine söyle; benim önemli işlerim var. Seçime 2 ay kala çalışmalarımı tamamlamış olurum. 80 yaşına gelmişsin, gündemde kalmak adına meşhur olmak isteyen genç popçular gibi filmler yapıyorsun. Sonra da rezil oluyorsun. Ulan doğu, ceketinin kolu yok dümenlerinin sonu yok...









Ya da Sayın Mehmet Ali çelebi üsteğmenin, iktidar lehine yaptığı açıklamalardan sonra, Alevi gençlerinin içinde çok az da olsa bir sempati toplamayı başarırken. sonrasında yapılan Cemevi ziyaretinde Hz.Ali Efendimizin, Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin, Gökbörü Atatürk’ün resimlerini kaldırtarak, oluşan çok az sempatiyi tüm Alevi camiasının içinde büyük bir nefrete dönüştürmektir, Gayretullah’a savaş açmak... Diyorsunuz ya, Sedat Peker’in anlattığı her şey doğru çıktı. Gayretullah’a savaş açmanın kesin mağlubiyetle sonuçlanacağını görmek için, 2023 seçimlerinin sonucunu bekleyin. Göreceksiniz, bu dediğim de çıkacak. Yüce Allah’ı kimse yenemez.(LA GALİBE İLLALLAH) Uluslararası islam organizasyonuna halkının büyük çoğunluğu müslüman olan Türkiye’yi temsilen ateist doğu perinçek’i yollarsan, göklerden gelecek kararla cezalandırılırsınız. Bunu görebilmek için, din alimi olmaya gerek yok...”



