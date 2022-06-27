''Sedat Peker 'MİT'çi PALA' cinayetinin perdesini kaldırısa ortalık toz duman olur''

Tarık Ümit’i büyüten ve uzun süre Almanya’da yaşamasını ve eğitim almasını sağlayan amcası Dr. Cemalettin Ümit, cinayetin aydınlanması için büyük gayret gösterdi. İddiasına göre; yeğeni bir süredir Korkut Eken tarafından ölümle tehdit ediliyordu.







Ona göre; Tarık Ümit kaçırıldıktan sonra Yalova’daki bir evde, aralarında Abdullah Çatlı, Casino sahibi Sami Hoştan ve Haluk Kırcı’nın da bulunduğu grupça 3 gün süreyle işkenceyle sorgulanmış, elleri kırılmış ve öldürülüp betona gömülerek denize atılmıştı. Başka bir iddiaya göre ise öldürüldükten sonra betonlanıp, Çatalca taraflarındaki bir çiftliğe gömülmüştü. Ancak bunların hiçbiri kanıtlanamadı.







Cemalettin Ümit’in faili meçhul kalan ölümü aydınlatmak için yaptığı yoğun uğraşlar sonuç vermedi ve 2020 yılında vefat etti. Tarık Ümit’i Bağdat Caddesi’ndeki pastaneden alan özel harekatçı polislerden Ziya Bandırmalıoğlu da 2021 yılında İstanbul’da silahlı çıkar çatışmasında öldürüldü. Casino sahibi Sami Hoştan, 2015 yılında sırlarıyla birlikte vefat etti. Ortağı Ali Fevzi Bir ise Parkinson hastalığının pençesinde kıvranıyor.







Peki Tarık Ümit, neden öldürüldü?







MİT’in eski yetkililerinden Mehmet Eymür’e yakınlığı nedeniyle Mehmet Ağar, Korkut Eken, İbrahim Şahin ve Susurluk Çetesi’ndeki diğer isimlerin tepkisini çekiyordu. Ama onun ölümünü uzun süre araştıran, mahkemelerde tanıklık yapan ve Cemalettin Ümit’le birçok kez konuşan bu satırların yazarına göre; Tarık Ümit’in ölüm emri, yüklü bir uyuşturucu parasının paylaşımındaki ihanet nedeniyle verilmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın Azeri bir gazeteciye verdiği röportajdan sonra kendisine yakınlığıyla bilinen Emre Olur aracılığı ile Twitter’dan paylaşımlarda bulundu.Peker, Tarık Ümit’in ölümünde Mehmet Ağar’ın parmağı olduğu iddiasına bulundu.Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, ise Peker’in açıklamalarından sonra 'Tarık Ümit’i kim öldürdü?' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Dündar yazısında "Sedat Peker, o cinayeti örten sır perdesini kaldırırsa, iddia olarak dile getirdiğim gerçeği hep birlikte öğrenmiş oluruz" ifadelerine yer verdi.Tarık Ümit’in amcası Dr. Cemallettin Ümit’in iddialarını paylaşan Dündar’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:Düzceli Tarık Ümit, hemşerisi ve adı eroin kaçakçılığıyla anılan Ferda Seven’in yardımıyla, dönemin en namlı kabadayısı Dündar Kılıç’ın işyerinde müdür oldu.. 1975 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı’nca (MİT) muhbir olarak kullanılmaya başlanan, sonra da “ikinci sınıf uzman” kadrosuna alınan Ümit, 80’li yılların başında, İstanbul’daki yer altı dünyasının bazı polis şefleri ve bürokrasiyle olan bağlantılarını anlatan MİT Raporu’nun yazılmasında etkin görev yaptı. MİT’e çalışırken Korkut Eken tarafından Mehmet Ağar’la tanıştırıldı. Bu arada eroin üretiminde kullanılan yüklü miktarda asit anhidritin ele geçirilmesini sağladı.2 Mart 1995 gecesi, saat 21.30 civarında, İstanbul Bağdat Caddesi’ndeki bir kafeden Susurluk Çetesi mensuplarından Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıdoğlu tarafından alınıp -iddiaya göre- yakınlardaki ofisinde kendisini beklemekte olan İbrahim Şahin’in yanına götürüldü.Arabası 4 gün sonra, Silivri yakınlarında terk edilmiş olarak bulundu.Sedat Peker, o cinayeti örten sır perdesini kaldırırsa, iddia olarak dile getirdiğim gerçeği hep birlikte öğrenmiş oluruz.