Sedat Peker, Mübariz Mansimov cezaevindeyken hangi mesajı gönderdi?

KRT TV'de yer alan habere göre Mübariz Mansimov Azerbaycan'da bir YouTube kanalının sorularını yanıtladı. Mansimov, "Dikkat ederseniz söylediklerinin hepsi doğru çıktı. Hiçbir sözü yalan değildi. Sedat Peker son zamanlarda çıkıp bir şeyler iddia ediyor. Bu iddiaların doğru olduğunu biz biliyoruz." ifadelerini kullandı.







Mansimov, Peker için 'milliyetçidir' dedi ve övgüyle bahsetti. 'Peker ile hiç görüştünüz mü?' sorusuna Mansimov, "Ben hiç yüz yüze gelmedim. Ben milliyetçiyim, Sedat Peker de miliiyetçidir. Peker'i herkes istediği gibi görebilir. Biri mafya görebilir, diğeri başka türlü görebilir." cevabını verdi.





Kumpasla cezaevine atıldığını iddia eden Mansimov o dönemde Sedat Peker'in kendisine yardım eli uzattığını belirterek, "Hapisteyken bana avukat gönderdi. Daha tutukluluğumun 15. günü filandı. Avukatı bana, 'Reis yapabileceğimiz bir şey var mı?' diye soruyor. Yapabileceğimiz bir şey varsa yanındayız, onu seviyoruz' dedi. Allah razı olsun hiçbir şeye ihtiyacım yoktu." ifadelerini kullandı.





Önceden Peker'in kendisine haber göndererek, "Seni öldürmek istiyorlar" mesajını ilettiğini söyledi. Mansimov, cezaevinden çıktıktan sonra da Peker ile bir kere telefonda görüştüğünü belirtti, "geçmiş olsun" diye aradığını söyledi.







