Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker, Mübariz Mansimov cezaevindeyken hangi mesajı gönderdi? /09 Mayıs 2022 17:47

Sedat Peker, Mübariz Mansimov cezaevindeyken hangi mesajı gönderdi?

Hizmet Hareketi'ne yönelik yürütülen davalar kapsamında hapis cezası alan ve mal varlığı dondurulan Mübariz Mansimov Azerbaycan'da bir YouTube kanalına konuk oldu. Mansimov, Sedat Peker için "Söylediği her şey doğrudur" dedi ve Peker'in cezaevindeyken kendisine ilettiği kritik bilgileri açıkladı.

SHABER3.COM

KRT TV'de yer alan habere göre Mübariz Mansimov Azerbaycan'da bir YouTube kanalının sorularını yanıtladı. Mansimov, "Dikkat ederseniz söylediklerinin hepsi doğru çıktı. Hiçbir sözü yalan değildi. Sedat Peker son zamanlarda çıkıp bir şeyler iddia ediyor. Bu iddiaların doğru olduğunu biz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mansimov, Peker için 'milliyetçidir' dedi ve övgüyle bahsetti. 'Peker ile hiç görüştünüz mü?' sorusuna Mansimov, "Ben hiç yüz yüze gelmedim. Ben milliyetçiyim, Sedat Peker de miliiyetçidir. Peker'i herkes istediği gibi görebilir. Biri mafya görebilir, diğeri başka türlü görebilir." cevabını verdi.

Kumpasla cezaevine atıldığını iddia eden Mansimov o dönemde Sedat Peker'in kendisine yardım eli uzattığını belirterek, "Hapisteyken bana avukat gönderdi. Daha tutukluluğumun 15. günü filandı. Avukatı bana, 'Reis yapabileceğimiz bir şey var mı?' diye soruyor. Yapabileceğimiz bir şey varsa yanındayız, onu seviyoruz' dedi. Allah razı olsun hiçbir şeye ihtiyacım yoktu." ifadelerini kullandı.

Önceden Peker'in kendisine haber göndererek, "Seni öldürmek istiyorlar" mesajını ilettiğini söyledi. Mansimov, cezaevinden çıktıktan sonra da Peker ile bir kere telefonda görüştüğünü belirtti, "geçmiş olsun" diye aradığını söyledi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sedat Peker, Mübariz Mansimov cezaevindeyken hangi mesajı... Sonraki Haber >>

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:54:54