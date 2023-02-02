Sedat Peker muhalefetten destek istedi

Yaptığı ifşa ve itiraflarla uzun süre Türkiye'nin gündemini belirleyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.







MUHALEFETE 'DESTEK' ÇAĞRISI

Barkın'ın aktardığına göre; Peker, seçimden önce yayınlamayı planladığı videolar için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından uygulanan mevcut ‘dijital tecridin’ kalkması için muhalefet partilerinin BAE’ye yönelik girişimde bulunması gerektiğini düşünüyor.





Diken’den Aytuğ Özçolak'a konuşan Barkın, Peker’in sözünü tutmak için yasağı delmeye cesaret edebileceğini ancak bu durumda yarım saat içinde tutuklanacağından hiç şüphesi olmadığını ve sonuçlarının yalnıza Peker’i bağlamadığını söyledi.





''TURHAN ÇÖMEZ’İN ETKİSİ OLDU''

"Örneğin Turhan Çömez gitti Birleşik Arap Emirlikleri’nin Londra konsolosluğunda girişimde bulundu" diyen Barkın, ''Milletvekili bile olmayan bir kimse. Bunun bile Sedat Peker’in oradaki durumunda, kendisiyle kurulan iletişimde etkisi olduğunu söyleyeyim. Yani Turhan Çömez gibi eski bir milletvekilinin konsolosluk nezdinde yaptığı bir girişim bile bir kıpırdanma, bir hukuki hareketlilik yaratabiliyorsa, Türkiye’de iktidarın bir parçası olabileceği hususunda bir kanaat yaratan siyasal partiler, bu yönde gerçekten bir konsensus yaratırlarsa, bunun net biçimde kendi hukuki durumunu değiştireceğine inanıyor" diye konuştu.





“BU KOŞULLARDA KONUŞURSA YARIM SAAT İÇİNDE TUTUKLANIR”

Barkın, açıklamalarını şöyle sürdürdü:





"Türk hukukunda ev hapsi neyse, bugün yaşadığı şey net biçimde o. Bu koşullar değişmediği sürece kendi istese bile bir şey yapamaz. Bu koşullarda paylaşım yapmasının anlamı, yarım saat sonra tutuklanmasıdır. Bundan hiç tereddütüm yok. Bunu göze alabilir, cesaret edebilir ama yaratacağı sonuçlar sadece kendisini bağlamıyor. Türkiye’de onunla beraber hareket edenleri, ailesini olumsuz etkileyecek sonuçları olur.





“BEN PAYLAŞIRSAM DEĞERLİ”

"Paylaşımları kendisinin yapması durumunda etkisi olacağını düşünüyor. ‘Elimdeki bilgilerin bir şekilde toplumla paylaşılması değil, bunları benim paylaşmam sonuç veriyor’ diyor. En son ekim ayında, paylaşımı bıraktığı dönemden sonra elinde var olan bilgi ve belgelerin güncel olanları zaten birçok gazeteciyle kendisi tarafından paylaşıldı. Yurt dışında bulunan gazeteciler, Erk Acarer gibi isimlerle. Ancak bu durum, kendisinin paylaşması durumunda ortaya çıkacak etkiyle kıyaslanamayacak kadar etkisiz kalıyor. O yüzden şu kanaatte: Bunları ben paylaşırsam değerli, ben paylaşırsam toplumsal karşılık buluyor."