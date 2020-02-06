Sedat Peker neden kaçtı?

Peker, iddiaları doğrulamış ve "Takriben iki aydır ata yadigarı Balkan coğrafyasındayım. Bu sene üniversite mezuniyetimi tamamlayıp diplomamı alacağım. Ayrıca ticari çalışmalarım için bazı ülkelerden de oturum alma işlemlerimi tamamladım" demişti.







Peker'in hakkındaki soruşturma ve operasyonu önceden haber aldığı ve kaçtığı gündeme geldi.





HAPİS YATAN İKİ ADAMI İFADE Mİ DEĞİŞTİRDİ?





Peker hakkında dikkat çeken başka bir iddia ortaya atıldı. Peker’in “suç üstlenerek” hapishanede yatan iki adamının dilekçe vererek ifade değiştirmek istedikleri ileri sürüldü.







Gazete Red’in haberine göre, Ufuk Yapıcı cinayetinde suçu üstlenenlerin, “Sedat Peker azmettirdi, biz para karşılığı cinayeti üstlendik” diye ifade değişikliğine gittiği iddia edildi.





Küçükyalı’da vurulan Hakan Özmen de Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu. Haberde yer verilen iddialar şöyle:





"Yurtdışına çıkan ve bir dönem Sedat Peker’in en yakınında bulunan Ahmet Kürkçü’nün açıklamaları Sedat Peker’in suç dosyasını ortaya koydu.





Ayrıca Cahit Çetin cinayetinin de Peker’in azmettirmesiyle gerçekleştiği öne sürüldü. Cahit Çetin cinayeti de azmettirici olarak Peker’i bekleyen bir diğer dosya.





Sedat Peker hakkında bir dönem patlayan ve sonra üzeri örtülen tecavüz davasının da yeniden gündeme gelebileceği de iddia edildi.





Bir başka organize suç örgütü lideri Alaatin Çakıcı’nın bir numaralı adamı olarak gösterilen Ömer Korkmaz, çete lideri Sedat Peker’e “Sen ya bu ülkeden kaçacaksın ya da bu devlet seni alacak” diye konuşmuştu.





TELE1 yorumcusu Can Ataklı, Korkusuz gazetesindeki köşe yazısında askerlerin, Sedat Peker için yürüyüş kararı görüntülerini gündeme getirmişti. 2017 yılında çekilen bu görüntülerde Topçu birliğindeki bir grup asker, çavuşlarının eşliğinde “Devler gelir devler gider tek dev kalır Sedat Peker” diye yürüyüş kararı okuyordu.





Organize suç örgütü elebaşısı Sedat Peker, çürük raporu alarak askerlik yapmamıştı ama Türk ordusundaki bir işbirlikçisini kullanarak kendi reklamını yapıyordu. Can Ataklı bu görüntülerin ‘Gizli ordu’ iddiasını güçlendirdiğine dikkat çekmişti.





Organize suç örgütü elebaşısı Sedat Peker neden kaçtı sorusunun altında ifade değişikliklerinin yattığı ve hakkındaki dava dosyaları gösteriliyor."