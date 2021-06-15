Samanyolu Haber /Gündem / 'Sedat Peker' operasyonu: 4 ilde 25 gözaltı, 2 tutuklama /15 Haziran 2021 11:28

'Sedat Peker' operasyonu: 4 ilde 25 gözaltı, 2 tutuklama

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşaları devam ederken, emniyetten Peker operasyonu geldi. Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen 'Sedat Peker' operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in elemanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen 'Sedat Peker' operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda silah, bir miktar uyuşturucu madde, kelepçe, bir sahte polis kimliği, 24 bin 850 TL ve araba anahtarlığı şeklinde gizli kamera ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Orhan Kalaycıoğlu “kasten yaralama”, Mustafa Sarıhan “nitelikli cinsel saldırı, yağma, şantaj, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklandı.

18 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 5’inin dosyası Köfteci Yusuf soruşturması ile birleştirilerek Bursa’ya gönderildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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