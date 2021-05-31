Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı /31 Mayıs 2021 14:50

Sedat Peker operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen 'Sedat Peker' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'gasp', 'rüşvet', 'yaralama', 'tehdit' ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi birçok suça karıştığı belirtilen Sedat Peker'in suç örgütüne yönelik 28 Mayıs'ta, İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli Abdullah S., Ümit G. ve Ulaş B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah S. tutuklanırken Ümit G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Ulaş B. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest kaldı.
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