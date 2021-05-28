Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker operasyonunda yeni gelişme /28 Mayıs 2021 14:55

Sedat Peker operasyonunda yeni gelişme

Sedat Peker'in lideri olduğu suç örgütüne yapılan operasyonlarda şüpheli 3 kişi daha gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Sedat Peker'in lideri olduğu suç örgütüne yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik bugün yeni gözaltı işlemleri uygulandı.

Geçen ay yapılan operasyonlarda, adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik İstanbul ve Çanakkale'de bugün bir operasyon daha gerçekleşti. Aranan kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

"KİLİT İSİM" GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, 9 Nisan'da 63 kişiye yönelik yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik İstanbul ve Çanakkale'de bugün bir operasyon daha gerçekleşti. Aranan kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, dün düzenlenen operasyonda yakalanamayan ve firari olarak aranan örgüt içerisinde kilit rol oynayan Abdullah S., Çanakkale'de gözaltına alınırken, U.B., ve Ü.G., isimli kişiler saklandıkları ev ve işyerlerinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve cep telefonlarına ele geçirildiği bildirildi.
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