Sedat Peker parti mi kuruyor: Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

Dubai’de dijital tecrit altında bulunan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker’le ilgili sosyal medyada yeni bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre, Peker’in Türkiye’ye dönerek ‘Halkın Sesi Partisi’ adıyla bir siyasi parti kurmaya hazırlandığı öne sürüldü.







Ancak bu iddialara, Peker’in avukatı Ersan Barkın’dan yanıt gecikmedi. Barkın, sosyal medyada dolaşan bu haberlerin şu an için gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu partinin müvekkiliyle hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı.





Avukat Ersan Barkın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:







“Son günlerde, sosyal medyada sıkça müvekkilim Sayın Sedat Peker’in yakınları vasıtasıyla bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğu dile getirilmektedir. Şu an için, müvekkilim, hiçbir siyasi partinin kuruluşu çalışmalarında yer almamaktadır. Sıklıkla önümüze çıkan 'Halkın Sesi Partisi' isimli oluşumun da, müvekkilim Sayın Sedat Peker ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Müvekkilimin partisi olduğunu düşünerek bu ve benzer oluşumlara üye olanların ileride uğrayabilecekleri maddi-manevi zararlardan kendisinin sorumluluğu olmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarım. Aynı husus ile ilgili, devletin resmi kurumları da, bilgilendirilmiştir.”