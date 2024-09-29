Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker parti mi kuruyor: Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor /29 Eylül 2024 16:40

Sedat Peker parti mi kuruyor: Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

Hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in siyasi parti kurma hazırlığında olduğu iddialarına avukatı Ersan Barkın’dan açıklama geldi. Barkın, "Bu iddialar doğru değil" dedi. Sosyal medyada çıkan 'Sedat Peker parti kuruyor' iddialarıyla ilgili avukat Ersan Barkın açıklamalarda bulundu: "Şu an için böyle bir çalışma yok." Halkın Sesi Partisi’nin Sedat Peker tarafından kurulduğu iddialarını avukatı Ersan Barkın yalanladı. Peker’in parti kurma planı olmadığı açıklandı.

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Dubai’de dijital tecrit altında bulunan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker’le ilgili sosyal medyada yeni bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre, Peker’in Türkiye’ye dönerek ‘Halkın Sesi Partisi’ adıyla bir siyasi parti kurmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Ancak bu iddialara, Peker’in avukatı Ersan Barkın’dan yanıt gecikmedi. Barkın, sosyal medyada dolaşan bu haberlerin şu an için gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu partinin müvekkiliyle hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı.

Avukat Ersan Barkın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Son günlerde, sosyal medyada sıkça müvekkilim Sayın Sedat Peker’in yakınları vasıtasıyla bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğu dile getirilmektedir. Şu an için, müvekkilim, hiçbir siyasi partinin kuruluşu çalışmalarında yer almamaktadır. Sıklıkla önümüze çıkan 'Halkın Sesi Partisi' isimli oluşumun da, müvekkilim Sayın Sedat Peker ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Müvekkilimin partisi olduğunu düşünerek bu ve benzer oluşumlara üye olanların ileride uğrayabilecekleri maddi-manevi zararlardan kendisinin sorumluluğu olmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarım. Aynı husus ile ilgili, devletin resmi kurumları da, bilgilendirilmiştir.”
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