Samanyolu Haber /Gündem / 'Sedat Peker paylaşımı yapan 16 yaşındaki çocuğa gözaltı' iddiası /10 Temmuz 2021 23:09

'Sedat Peker paylaşımı yapan 16 yaşındaki çocuğa gözaltı' iddiası

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur, 16 yaşındaki bir gencin Sedat Peker'i paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındığını iddia etti.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yakın isimlerden Emre Olur, 16 yaşında bir gencin sosyal medyada 'Sedat Peker' paylaşımı yaptığı için gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldığını ileri sürdü.

Emre Olur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"HEPİMİZİ GÖZALTINA ALSANIZ..."

"Giresun’da 16 yaşında bir çocuğu Sedat Peker’i sosyal medyada paylaştığı için gözaltına alıp, sonrasında savcılıktan serbest bırakmışlar. Bu kadar hukuksuzluk olamaz! Hepimizi gözaltına alsanız, cezaevine atsanız bile bu sevgiyi kalplerden sökemeyeceksiniz! Sandıkta görüşeceğiz!"


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