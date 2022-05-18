Sedat Peker, SADAT'a Deli Çavuş üzerinden cevap verdi

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, katıldığı canlı yayında, "Sedat Peker, SADAT'tan randevu talep ediyordu. Randevu talebini kabul etmedik. Davet etti, davetini kabul etmedik. Bizim organize suç örgütü lideri ile ne işimiz olabilir ki? " dedi.



Tanrıverdi’nin açıklamalarının ardından Sedat Peker'in duyurduğu, "Deli Çavuş" isimli sosyal medya hesabından konuya dair bir açıklama yapıldı.



"Deli Çavuş" hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Biraz evvel sosyal medya üzerinde gördüğüm, sadatçı olduğunu söyleyen bir tip benimle ilgili bir şeyler söylemiş. Öncelikle şunu bilmen lazım! Sedat PEKER’i kimse kekleyemez! Her zaman söyledim, siz kahp*siniz sizin namusunuz yok, siz köpeksiniz. Hem de kemiklik köpeksiniz!



Sizin gücünüz annelere ve çocuklara yeter. Devletin parasını çalmak için bıraktığınız sakallar giydiğiniz şalvarlar sizi benim elimden kurtaramayacak. Ben sizin ruhunuzu biliyorum. Sizin namusunuz yok, sizin gücünüz silahsız garibanlara yeter!



Video çekmemi engellediniz, tweet atmamı engellediniz, rt yapmamı bile engellemek için uğraşıyorsunuz. Delikanlılıkta böyle bir şey olur mu(?) Televizyonlara çıkıp özgürce konuşacaksınız, ama rt bile yapmama engel olmak için tüm gücünüzle uğraşacaksınız siz kahp*siniz ulan!



Sadat'ın sivil ayağını temsil eden Sabri Balaban’ın yanıma kaç kere geldiğinin HTS kayıtlarını çıkartı, kaç kere telefonla görüştüğümüzün HTS kayıtlarını çıkartın, Sadat başkanı Adnan Tanrıverdi ile telefonla görüşmüş müyüm, görüşmemiş miyim? Telefon HTS kayıtlarını çıkartın



Kurslarınızda birçok şeyin yanında boğma eğitimi de veriyormuşsunuz. Siz ********’ı bile boğamazsınız, namusunuz yok! Lan siz köpeksiniz elbet bir gün paylaşım yapmaya başlayacağım. Sizi itin gö…. sokup çıkaracağım. Siz köpeksiniz, siz kahpesiniz!



Devlet'in gücünü kullanıp ağzımı, elimi ve dilimi bağlayacaksınız televizyonlara çıkıp kabadayılık yapacaksınız elbet şartlar değişir. Sizi köçekler gibi oynatacağım, boynunuza tasma takıp sizi it gibi gezdireceğim. Sülü gibi size de iş*mek yasak!!"