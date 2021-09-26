Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker, ‘bilgilerinin kaynağının’ neresi olduğunu açıkladı /26 Eylül 2021 14:08

Sedat Peker, ‘bilgilerinin kaynağının’ neresi olduğunu açıkladı

Peker, 'Devletin çerisindeki namuslu görevlilerden ses kayıtları, Whatsapp yazışmaları ve resmi evraklar şahsıma ulaştırılmıştır' sözleriyle Tantan'ın açıklamalarını doğruladı.

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Sedat Peker,  Eski bakan eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan'ın açıklamalarını doğruladı.

Tantan, katıldığı bir yayında Sedat Peker'in açıkladığı belge ve bilgileri 'Devlet aklına sahip insanların bunları açığa çıkarmak adına gönderdiğini' söylemişti.

Bu sözlere sosyal medya hesabından yanıt veren Peker, "Yorumunuz doğrudur" dedi.

Bilgilerin devlet görevlilerinden geldiğini onaylayan Peker, şöyle yazdı:

"Kıymetli büyüğüm Sayın Sadettin Tantan, sizi her ne kadar yüz yüze tanımamış olsam da bütün Adapazarlılar, Kafkas asıllılar gibi çocukluğumdan beri hayranlık duyar, saygı beslerim. Yorumunuz doğrudur. Sizleri tanımasa da sizin ekolünüzden yetişmiş, devletin çerisindeki namuslu görevlilerden ses kayıtları, Whatsapp yazışmaları ve resmi evraklar şahsıma ulaştırılmıştır. Kafkas kültüründe uğradığı haksızlık karşısında mücadele için bir yemin eden ve ölene kadar bu sözden dönmeyen savaşçıya 'Abrek' ismi verilir. Söz namus.”
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