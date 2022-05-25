Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker sessizliğini bozdu: Ben size neler anlatacağım neler /25 Mayıs 2022 09:03

Sedat Peker sessizliğini bozdu: Ben size neler anlatacağım neler

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in duyurduğu, "Deli Çavuş" isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “O vakit geldiğinde ben size neler anlatacağım neler! Deli olacaksınız” ifadelerine yer verildi.

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Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış planı' iddiasından sonra... Sedat Peker sessizliğini bozdu: O vakit geldiğinde ben size neler anlatacağım neler
Sedat Peker sessizliğini bozdu: O vakit geldiğinde ben size neler anlatacağım neler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine ilişkin iddialarını içeren bir video paylaşmasının ardından suç örgütü lideri Sedat Peker'in duyurduğu, "Deli Çavuş" isimli sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda Peker, elinde ses kayıtları ve mesajlaşmaların olduğunu belirterek şunları söyledi:

“O vakit geldiğinde ben size neler anlatacağım neler! Deli olacaksınız! Ses kayıtlarıyla, WhatsApp yazışmalarıyla anlatacağım her şeyi. Tüm bunlar bittikten sonra da kendim dahil tüm vatanseverlere, yurtseverlere normale dönebilmemiz için tedavi seansları yapacağım. Bende söz namus!”


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