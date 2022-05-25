Sedat Peker sessizliğini bozdu: Ben size neler anlatacağım neler

“O vakit geldiğinde ben size neler anlatacağım neler! Deli olacaksınız! Ses kayıtlarıyla, WhatsApp yazışmalarıyla anlatacağım her şeyi. Tüm bunlar bittikten sonra da kendim dahil tüm vatanseverlere, yurtseverlere normale dönebilmemiz için tedavi seansları yapacağım. Bende söz namus!”









Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış planı' iddiasından sonra... Sedat Peker sessizliğini bozdu: O vakit geldiğinde ben size neler anlatacağım nelerSedat Peker sessizliğini bozdu: O vakit geldiğinde ben size neler anlatacağım nelerCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine ilişkin iddialarını içeren bir video paylaşmasının ardından suç örgütü lideri Sedat Peker'in duyurduğu, "Deli Çavuş" isimli sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.Paylaşımda Peker,belirterek şunları söyledi: