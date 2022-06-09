Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker siyasete girme kararı mı verdi? /09 Haziran 2022 16:55

Sedat Peker siyasete girme kararı mı verdi?

Sosyal medya paylaşımlarıyla Erdoğan iktidarının korkulu rüyası haline gelen Sedat Peker'e, yakınlarının siyasete girme tavsiyesinde bulunduğu, Peker'in de bu tavsiyeye sıcak baktığı ileri sürüldü.

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e ait olduğu iddia edilen ‘Deli Çavuş’ adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımları BAE yetkililerinin yasakladığını yazdı. Saymaz şunları kaydetti:

“Peker’in yakın çevresine, ‘Seçime 2-3 ay kala söz verdiğim paylaşımları yapacağım. Helalleşme videosu dahil tüm hazırlıklarımı tamamladım’ dediği belirtiliyor. Videosunda, iktidar yanlısı bir işadamının İran-Mersin-Sabiha Gökçen bağlantılı trafiğini anlatacağı iddia ediliyor.

Yakın çevresinin Peker’e İstanbul, Sakarya veya Rize’den bağımsız milletvekili adayı olması yönünde baskı yaptığı ve ‘Geçmişte ‘Siyasete girmeyeceğim’ dedin. Şartlar değişti. Dilersen maaşını almasın. Ancak dokunulmazlık sayesinde rahatça hareket edebilirsin’ dediği savunuluyor. Peker’in öneriye sıcak baktığı savunuluyor.”
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