Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker, sosyal medyadaki 5 aylık sessizliğini bozdu /25 Nisan 2022 12:13

Sedat Peker, sosyal medyadaki 5 aylık sessizliğini bozdu

Birleşik Arap Emirlikleri’nin internete erişim yasağı getirdiği organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 5 ay sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Peker’in sosyal medya hesabından, Hz. Ali ile ilgili paylaşımlar yapılması dikkat çekti.

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 Birleşik Arap Emirlikleri’nin sosyal medya kısıtlaması getirdiği Sedat Peker, 5 ay aradan sonra ilk kez Twitter’ı kullandı.

SEÇİM ÖNCESİNDE YENİDEN KONUŞACAK MI?
Geçen yıl yayınladığı videolarla gündem olan suç örgütü lideri Sedat Peker, uzun bir aradan sonra ilk kez Twitter’da paylaşım yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan ve sosyal medya araçlarını kullanması kısıtlanan Peker’e konan yasağın esnetileceği, hatta seçim öncesi konuşmaya hazırlandığı iddia edilmişti.

TAKİPÇİLERİYLE İKİ TWEET PAYLAŞTI
Peker, dün Twitter hesabından Alevilere yönelik ayrımcı söylemleri kınayan iki kişinin tweetlerini retweet etti. Peker’in paylaştığı tweetlerde “Alevi” ve “Hz. Ali” etiketleriyle yapılan paylaşımlar “Aslan olarak 1 gün yaşamak, koyun olarak 1000 yıl yaşamaktan iyidir” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.
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