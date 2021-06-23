Sedat Peker tweet attı: İkinci operasyon için de düğmeye basıldı

Sedat Peker'in kokain iddialarının ardından Ticaret Bakanlığı'na gümrük muhafaza ekipleri, Mersin Limanı'nda 463 kg kokain ele geçirdi.

Peş peşe yayınladığı videolar birçok siyasetçiyi hedef alan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kokain iddialarının ardından Ticaret Bakanlığı'na gümrük muhafaza ekipleri, Mersin Limanı'nda 463 kg kokain ele geçirdi.

Twitter'dan paylaşım yapan Muş, şunları kaydetti:

"Bu gece Mersin Limanı'nda Ticaret Bakanlığı'mıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kg kokain ele geçirilmiştir. Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz."

16 Haziran'da Mersin Valiliği, Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini duyurmuştu.





Bakanlık da ele geçirilen kokainin, 'ülke tarihinin tek seferde en yüksek miktarlı kokain yakalaması' olarak kayıtlara geçtiğini açıklamıştı.





Sedat Peker, yayınladığı videolarda 'uluslararası uyuşturucu ticareti'nin Mersin ve Kıbrıs üzerinden ilerlediğini iddia etmiş, birçok siyasetçi ile siyasetçi yakınının 'kokain rotası'nı yönettiğini öne sürmüştü.