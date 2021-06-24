Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker, Uğur Dündar'la telefon görüşmesini anlattı /24 Haziran 2021 17:11

Sedat Peker, Uğur Dündar'la telefon görüşmesini anlattı

Sedat Peker sosyal medya hesabından Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasındaki tartışma hakkında açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

Organize suç lideri Sedat Peker Twitter hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Sözcü yazarı  Yılmaz Özdil, Twitter üzerinden “Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK ( Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama, SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!” ifadelerini kullanmıştı.

Buna sert tepki gösteren gazeteci  Uğur Dündar, Özdil'in paylaşımına ilişkin "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be utan!" diyerek meslektaşına sitem etmişti. 

Dündar ve Özdil arasındaki polemik devam ederken, Sedat Peker'den de bu tartışma ile ilgili açıklama geldi.

İşte Peker'in açıklaması:

1-Uğur Ağabey ile ilgili (Dündar) bir şeyler söylememi istemişsiniz. 1996 senesinde bir görevle ilgili Bulgaristan’da bulunurken hayatımda bir kere Uğur Ağabey ile telefonla konuştum. Hakkımda çıkan bazı söylentiler üzerine röportaj yapma isteği ile ilgili.

2-Uğur Ağabey’e (Dündar) Özel uçak yollayıp burada sizi misafir etmek isterim dediğimde kendisi Sedat Bey kardeşim, size teşekkür ederim ancak ben böyle bir şeyi kabul edemem, ben kendi imkanlarımla gelirim demişti.

3- Uğur Dündar’ı seversiniz sevmezsiniz, o ayrı konu. Ancak benim anlattığım, bu insanın dürüstlüğüne saygı duymak gerekir. İnşallah yaşça bir büyük araya girer de, Uğur Ağabey ile (Dündar) Yılmaz Özdil Ağabeyi barıştırır.
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